Flyone Armenia и Pegasus получили разрешение на выполнение рейсов по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван

Об этом в ответ на запрос Радио Азатутюн сообщили в Комитете гражданской авиации, отметив, что Flyone Armenia планировала выполнять рейсы с 1 января с частотой 3 рейса в неделю, однако рейсы пока не выполнялись, а турецкая Pegasus с 3-го по 6 февраля планирует выполнять рейсы с частотой 2 рейса в неделю, а с 7-го по 27 февраля - с частотой 3 рейса в неделю.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в конце прошлого года сообщил, что в рамках процесса нормализации армяно-турецких отношений будет восстановлено авиасообщение между Арменией и Турцией.