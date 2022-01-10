«Нам аплодировали, а теперь мы никому не нужны» - сотрудникам Норкской инфекционной больницы грозит потеря работы

«Сколько раз те же Пашинян и Торосян во время ковида приходили аплодировать нам, а теперь мы никому не нужны», - сказал Радио Азатутюн один из протестующих.

А другой сотрудник сообщил: «Бывало, что я работал день и ночь беспрекословно. У меня ребенок допризывного возраста, который в апреле должен пойти в армию. Я считаю, что не должен уходить, я не стану смотреть на их заявление, у меня смены до 30-го числа, я приду и буду работать, меня ничего не интересует».

Асмик Арутюнян, проработавшая в инфекционной больнице «Норк» более 25 лет, рассказывает, в каких тяжелых условиях они работали в период вспышки ковида, несколько сотрудников ухаживали одновременно за более чем 30 пациентами, но выполняли свою работы добросовестно. Она говорит, что после всего этого более 80 сотрудников без обоснованной причины могут быть уволены.

«30-го числа к нам подходит юрист и говорит: «Вы не будете работать после 15 января». Мне просто интересно, на основании чего они это говорят», — сказал один из протестующих.

Протестующие утверждают, что получили от руководства больницы текст заявления об увольнении без указания имени, их призвали его подписать, но они отказались.

«Это оскорбление», - сказал собеседник Радио Азатутюн.

Сотрудники и руководство больницы по-разному трактуют ситуацию

Протестующие сотрудники и руководство больницы по-разному трактуют ситуацию. Руководство говорит, что старое здание больницы необходимо отремонтировать, этим обусловлена необходимость оптимизации штата. Заместитель директора Ашот Саргсян утверждает, что сейчас у них нет решения об увольнении кого-либо из сотрудников, но признал, что они уведомили протестующих сотрудников о том, что, возможно, позже такое решение будет принято.

«Уведомляем, что, возможно, через два месяца люди будут уволены, потому что такое количество сотрудников просто невозможно держать в этом здании. В данный момент идут обсуждения, мы об этом также подумали, чтобы люди не остались без работы, обсуждается открытие инфекционного отделения в одной из больниц, куда будет переведена на работу часть из этих людей или все, это пока неточно. То есть, территориальная инфекционка будет перенесена до тех пор, пока мы не сможем перестроиться», - сказал Саргсян.

Протестующих сотрудников принял директор больницы Вардан Авакян. После встречи протестующие медсестры и другие сотрудники сказали, что будут работать до конца этого месяца, им пообещали, что в дальнейшем переведут их на работу в другую больницу.

«Обсуждается вопрос нашей работы, нас обязательно примут на работу или предоставят новое здание. Сегодня они должны пойти в Министерство здравоохранения, чтобы решить, что мы будем делать дальше. Никто из нас не останется без работы, все мы будем работать. В любом случае, наш табель расписан до 30-го числа месяца, мы будем работать до конца месяца, после чего, если будут какие-то вопросы, мы обязательно представим их вам», - сказали протестующие.

Сотрудники не останутся без работы – Минздрав

В Минздраве заверяют, что сотрудники больницы не останутся без работы. Ведомство отреагировало на сегодняшнюю акцию протеста постом в Facebook. «С 1 февраля начнутся работы по реконструкции корпуса Б больницы, в связи с чем часть медицинских услуг будет временно прекращена. Рассматривается возможность перевода сотрудников на работу в другие учреждения», - говорится в посте, но не поясняется - куда именно.

В Минздраве других подробностей Радио Азатутюн не сообщили. А протестующие медсестры вернулись к работе.