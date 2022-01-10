Азербайджанские военнослужащие открыли беспорядочную стрельбу в направлении Кармир Шука - Армия обороны НК

Об этом сообщает Армия обороны Нагорного Карабаха.

В результате стрельбы загорелась припаркованная возле детского сада машина, принадлежащая гражданскому лицу, говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в связи с инцидентом командованию российского миротворческого контингента была предоставлена соответствующая информация, а также были предприняты меры по «возвращению азербайджанской стороны к режиму прекращения огня».