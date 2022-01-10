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Карабах

Азербайджанские военнослужащие открыли беспорядочную стрельбу в направлении Кармир Шука - Армия обороны НК

Армянский военнослужащий (архивная фотография)

Азербайджанские военнослужащие открыли беспорядочную стрельбу в направлении населенного пункта Кармир Шука (Красный базар) Мартунинского района Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает Армия обороны Нагорного Карабаха.

В результате стрельбы загорелась припаркованная возле детского сада машина, принадлежащая гражданскому лицу, говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в связи с инцидентом командованию российского миротворческого контингента была предоставлена соответствующая информация, а также были предприняты меры по «возвращению азербайджанской стороны к режиму прекращения огня».

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