В Паракаре избрали мэра

В начале заседания члены фракции «Страна для жизни» сложили свои 10 мандатов, покинув зал заседаний.

До этого в Паракаре было три попытки избрать мэра. Три силы, получившие мандаты на местных выборах, не могли договориться, чтобы провести заседание.

Партия «Страна для жизни», получившая наибольшее количество голосов на выборах месяц назад, получила 10 мест, выдвинув лидера списка кандидатов Володю Григоряна на пост мэра, а затем и избрав его составом своей фракции.

В свою очередь «Гражданский договор» и блок «Давид Минасян» 11 голосами мэром избрали Давида Минасяна.

В конце года административный суд признал выборы мэра недействительными, и процесс пришлось начинать заново.

Выборные перипетии в Паракаре сопровождались акциями протеста и столкновениями протестующих с полицией.