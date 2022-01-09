Парламентская оппозиция критикует решение правительства об отправке армянских военнослужащих в Казахстан

Эту позицию фракции подтвердил в беседе с Радио Азатутюн секретарь фракции Арцвик Минасян.

Депутат от оппозиции Гегам Назарян, опубликовавший об этом пост в Facebook, так обосновывает свою позицию: «По ряду понятных причин мы бы не стали посылать [армянских] военных в Казахстан. Первая причина – это послевоенное положение, когда у нас самих проблемы с охраной границы, послевоенный шок, когда проблемы не урегулированы. И самое главное: не надо забывать, что Казахстан был в числе стран, которые открыто поддержали Азербайджан во время Карабахской войны. А 9 ноября Казахстан поздравил Азербайджан с так называемой победой. Мы не можем игнорировать все это при принятии решения».

В другой оппозиционной фракции «Честь имею» также считают решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна отправить представителей ВС Армении в Казахстан очень рискованным. «В этой реальности мы должны учитывать несколько обстоятельств, о которых на данный момент, естественно, не знает ни оппозиция, ни армянское общество, которое внимательно следит за событиями. Это информация, которая описывает реальную ситуацию в Казахстане, потому что с одной стороны у нас есть информационный поток, связанный с мирными демонстрациями в разных уголках Казахстана, с другой стороны у нас есть информация об обезглавленных силовиках, информация об активизации различных террористических групп и видеоролики из Казахстана. И все это еще больше усложняет и без того довольно сложную картину происходящего. Многое с этой точки зрения станет ясно через какое-то время, когда в реальности выяснится, на каком основании, по каким реальным причинам происходит то, что происходит в Казахстане, и какое влияние на это имеют террористические группировки», - отметили в оппозиционной фракции.

Если бы Армения сказала «нет», то, по мнению секретаря Совета безопасности Армена Григоряна, это выглядело бы как позиция обиженного подростка.

«Мы не должны говорить, как обиженный подросток: «Вы не сделали это, и мы тоже не будем этого делать». Мы взяли на себя ответственность. Пожалуй, впервые в истории мы применили механизмы ОДКБ и показали, как это должно работать. Мы надеемся, что если Армения в будущем окажется в такой же ситуации, она получит соответствующую помощь», - заявил Григорян.

По словам секретаря Совбеза Армении, когда премьер-министр Никол Пашинян получил обращение президента Казахстана и проконсультировался с руководством ОДКБ, в Казахстане уже происходили не революционные процессы, а террористические акты.

Решение исполнительной власти разрешить участие ВС Армении в миротворческих операциях в Казахстане появилось на официальном сайте правительства лишь через 12 часов после публикации премьер-министра Никола Пашиняна. Как Радио Азатутюн сообщили в пресс-службе правительства, решение было принято письменным голосованием.

Оппозиционные блоки признают, что по Конституции решение о применении вооруженных сил принимает правительство, однако считают, что было бы правильно также провести консультации с парламентскими силами.

Напомним, что из Армении в Казахстан был отправлен отряд из 100 военнослужащих в составе миротворческих сил ОДКБ, также включающих в себя представителей вооруженных сил России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Ранее на фоне массовых протестов в Казахстане помощь ОДКБ запросил президент этой страны Касым-Жомарт Токаев, который заявил о необходимости преодоления террористической угрозы.