Стрельба на армяно-азербайджанской границе: Ереван и Баку обвиняют друг друга

Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, 8 января около 13:50 подразделения вооруженных силы Армении обстреляли азербайджанские позиции на армяно-азербайджанской границе в Кельбаджарском районе.

По данным азербайджанской стороны, вооруженные силы Армении вели огонь из гранатометов и крупнокалиберного оружия со стороны Шоржи.

«В настоящее время обстановка на указанном направлении стабильная. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Армении опровергло распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение, отмечая, в свою очередь, что «на данном участке азербайджанские подразделения вели беспорядочную стрельбу, произведя несколько очередей, на которые армянская сторона не ответила».

По данным Минобороны Армении, на данный момент ситуация вдоль всей армяно-азербайджанской границы относительно стабильная и «находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения».