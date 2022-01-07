Аппарат премьер-министра раскрыл некоторые эпизоды закрытых переговоров и предложений по Карабаху 2016 года

Радио Азатутюн обратилсь в правительство после того, как Пашинян на пресс-конференции в конце прошлого года заявил, что во всех трех пакетах предложений по урегулированию карабахской проблемы, представленных в 2016 году, не было какого-либо упоминания о промежуточном статусе Нагорного Карабаха. Напомнив, что до этого, на пресс-конференции в январе 2020 года, премьер-министр говорил другое, в частности, что в соответствии с переговорным наследием, оставленным ему Сержем Саргсяном, Нагорный Карабах должен был быть наделен временным статусом, Радио Азатутюн попросило внести в этот вопрос ясность.

В аппарате премьер-министра ответили, что тема промежуточного или временного статуса Карабаха (это и дальнейшие выделения принадлежат Радио Азатутюн) с 2007 года, после введения в обращение известных Мадридских принципов, всегда была в переговорном процессе, однако в трех представленных в 2016 году документах - до апрельской войны, в июле и в августе предложение «Нагорный Карабах получает промежуточный/временный статус» отсутствовало.

В то же время правительство отмечает, что хотя самой формулировки не было, однако были определенные атрибуты промежуточного/временного статуса, которые должны были быть утверждены «Советом Безопасности ООН, и это должно было стать признанным статусом Нагорного Карабаха до уточнения окончательного статуса».

Почему Пашинян уверен, что Совет Безопасности ООН неизбежно проголосовал бы за то, чтобы Карабах оставался в составе Азербайджана?

Аппарат премьер-министра вновь подчеркивает, что именно это Никол Пашинян счел катастрофой, «потому что вопрос о статусе Нагорного Карабаха оказался бы в сфере компетенции Совета Безопасности ООН, а Совет Безопасности ООН при принятии решений по этому вопросу не мог не опираться на свои же принятые ранее решения по нагорно-карабахскому конфликту».

Называя это утверждение очевидным и неоспоримым, правительство в качестве обоснования приводит последнюю из четырех резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года, в которой не только содержится формулировка «Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики», но и подтверждаются суверенитет и территориальная целостность Азербайджана и других стран региона. Согласно аппарату премьер-министра, представленное означает, что «Совет Безопасности неизбежно определил бы, что до уточнения окончательного статуса Нагорный Карабах получает признанный статус в составе Азербайджана».

Однако в официальном пояснении правительства и в заявлениях самого Никола Пашиняна не уточняется, почему Совет Безопасности ООН должен был неизбежно решить, что Карабах получит статус в составе Азербайджана, если в 2007 году три постоянных члена Совета Безопасности – США, Россия и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ положили на стол переговоров Мадридские принципы, поставив в один ряд с принципом территориальной целостности принцип самоопределения наций.

Более того, когда в 2008 году Баку внес на рассмотрение Генассамблеи ООН специальную резолюцию, в которой говорилось только о территориальной целостности Азербайджана, Россия, США и Франция проголосовали против нее. Выступая от имени Минской группы ОБСЕ, представитель США заявил, что документ неприемлем, поскольку в нем «выборочно представлены выдвинутые посредниками принципы, без учета предложения сопредседателей в его сбалансированной совокупности». Внесенную Азербайджаном резолюцию не поддержали также четыре из пяти постоянных членов Совета Безопасности, Великобритания предпочла воздержаться.

Если не указано, где будет проходить референдум, почему премьер-министр Пашинян уверен, что он обязательно будет проводиться на территории Азербайджана?

В аппарате премьер-министра также утверждают, что, в соответствии с доставшимся Пашиняну в наследство переговорным процессом, окончательный статус Нагорного Карабаха должен был быть определен всенародным голосованием на всей территории Азербайджана. В качестве обоснования правительство представило отрывок из переговорных документов 2016 года, согласно которому вопрос должен был быть решен «путем всенародного референдума, который выражает свободное волеизъявление всего населения Карабаха».

«Здесь следует обратить внимание на тот факт, что в слове «всенародный» есть понятие «народ», которое в данном случае не отождествляется с Нагорным Карабахом, и есть понятие «население», которое отождествляется с Нагорным Карабахом. Если учесть, что место проведения потенциального референдума не указывается, картина становится полной», - отмечают в аппарате премьер-министра.

Положение о сохранении этнической пропорции 1988 года было исключено

Более того, в официальном пояснении утверждается, что после встречи в Казани из переговорных документов было удалено положение Мадридских принципов, согласно которому под населением Нагорного Карабаха понимались все народы, проживавшие в НКАО, в той этнической пропорции, какая была в 1988 году, до начала конфликта.

Согласно полученному Радио Азатутюн ответу, в августе 2016 года армянская сторона обратилась к посредникам с просьбой восстановить это положение. Какой реакции удостоилось это обращение армянской стороны, в правительстве не уточняют.

Переговоры на даче Каспшика

Очередное разоблачение аппарата премьер-министра о переговорах, проходивших до бархатной революции, касается одной дискуссии, состоявшейся 18 января 2018 года на даче личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика в польском городе Краков, в ходе которой говорилось «о восстановлении предложения о временном/промежуточном статусе Нагорного Карабаха».

Что было решено по итогам этого разговора, правительство вновь не уточняет, но утверждает, что остались в силе положения, согласно которым промежуточный статус должен был быть утвержден Советом Безопасности ООН.

В качестве доказательства того, что обсуждения на даче Каспшика были безрезультатными, правительство приводит слова Сержа Саргсяна, сказанные тем в парламенте Армении всего через три месяца после той встречи, 17 апреля 2018 года, когда Саргсян после окончания своего второго президентского срока был избран премьер-министром.

«Действительно переговорный процесс не внушает оптимизма, но если быть более точным, переговорный процесс просто стоит на месте. Стоит, потому что ожидания руководства Азербайджана от результатов переговоров нереалистичны, неприемлемы для нас, отныне, по крайней мере очень длительное время, мы никогда не должны лелеять надежду, что руководство Азербайджана оставит свои вероломные подходы, оставит свое желание силой решить нагорно-карабахскую проблему», - отметил экс-президент.

Спустя всего шесть дней после этого заявления находившийся около четверти века во власти Серж Саргсян подал в отставку, оставив власть и карабахский вопрос Никола Пашиняну.

Какой потенциал был у Армении для изменения договоренности сверхдержав?

«В такой ситуации Пашинян унаследовал переговорный процесс», - в ответ на запрос Радио Азатутюн отметили в аппарате премьер-министра, добавив, что также и по этой причине премьер-министр объявил о начале переговоров с нулевой точки и необходимости участия в них представителей Нагорного Карабаха.

Однако из официального ответа остается неясным следующее: если переговорный процесс действительно достиг точки, когда Нагорный Карабах и теоретически, и практически потерял все возможности не быть частью Азербайджана, причем с этим были согласны все сверхдержавы-посредники, с каким военным, дипломатическим и экономическим потенциалом Армения заявляла об отмене этих договоренностей и начале переговоров с нуля?

Или, если переговоры привели к катастрофической ситуации для армянской стороны и власти знали о военном, дипломатическом и экономическом преимуществе противника, насколько эффективными были звучавшие из Еревана заявления, в том числе о захвате новых территорий?

«Арцах - это Армения и точка», - 5 августа 2019 года в Степанакерте заявил Никол Пашинян.

Убежденность премьер-министра

Заключая письмо, направленное Радио Азатутюн, правительство отметило: «Премьер-министр Армении убежден, что Арцах останется армянским, и на это направлены все переговорные усилия Республики Армения. А вопрос статуса Арцаха был и останется в числе приоритетов правительства Республики Армения».

В официальном разъяснении, однако, не уточняется следующий вопрос: оставляя вопрос в числе приоритетов, каким правительство Пашиняна видит его решение? Или если, как утверждает Пашинян, еще до бархатной революции проармянское решение вопроса статуса Карабаха уже стало невозможным, как его правительство изменит ситуацию сейчас, после катастрофической 44-дневной войны?