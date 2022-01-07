В стране нет хлеба, нет бензина, происходят грабежи и мародерство – представитель армянской общины Казахстана

По данным внешнеполитического ведомства, среди граждан Армении в Казахстане на данный момент пострадавших нет.

Представитель армянской общины, проживающий в городе Алматы, на условиях анонимности сообщил Радио Азатутюн, что ситуация в городе остается напряженной. «Ситуация очень нестабильная. В городе мародерство. Кражи, грабежи происходят в магазинах, торговых центрах. Горят машины. Насколько я понимаю, с обеих сторон есть жертвы. Нет интернет-связи.Интернет отключен уже 3-4 дня», - отметил мужчина, который более десяти лет живет в Алматы и работает в одной из местных частных компаний.

По словам собеседника Радио Азатутюн, в определенные часы открыты только небольшие продуктовые магазины, где товары в основном продаются за наличные. Как отметил он, у банкоматов выстраиваются очереди, потому что люди хотят обналичить свои сбережения в это нестабильное время. Горожане стараются вечером не покидать свои квартиры, в стране граждане испытывают информационную блокаду, добавил мужчина.

«Вечером, думаю, выходить на улицу опасно, потому что слышны выстрелы, горят здания, административные здания, правительственные здания, выходить на улицу нежелательно. Днем на улицах очень мало машин. Поскольку нет контроля на дорогах, многие ездят без номерных знаков. Бензина в стране нет, хлеба нет, в магазинах очереди. Поскольку районы закрыты, Алматинский район закрыт, людям не разрешается приезжать в Алматы. Нельзя выехать из города или въехать в город, то есть, для граждан есть ограничения на передвижение, чтобы протесты не разрастались», - заявил представитель армянской общины, проживающий в крупнейшем городе Казахстана.

По словам собеседника Радио Азатутюн, представители армянской общины в основном стараются проявлять нейтралитет и надеются, что ситуация в стране в ближайшее время стабилизируется.

По неофициальным данным, в Казахстане проживает более 20 тысяч армян. По официальным данным, общий товарооборот между Арменией и Казахстаном превышает 9 миллионов долларов в год.