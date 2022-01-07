Армения направила в Казахстан 100 военнослужащих – Минобороны

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.
«Миротворческое подразделение ВС Армении будет выполнять исключительно функцию по охране объектов и инфраструктуры стратегического значения», - говорится в сообщении.
Вооруженные силы Армении направили в Казахстан миротворческое подразделение (численностью 100 военнослужащих) в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.
«Миротворческое подразделение ВС Армении будет выполнять исключительно функцию по охране объектов и инфраструктуры стратегического значения», - говорится в сообщении.
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