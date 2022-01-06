Не являющиеся дипломатами лица продолжают назначаться послами в ключевых странах

Власти продолжают назначать послами в ключевых странах лиц, не являющихся кадровыми дипломатами.

Вчерашним указом президента Армена Саркисяна, бывший министр обороны Вагаршак Арутюнян назначен послом Армении в Российской Федерации, сменив на этом посту Вардана Тоганяна, который почти пять лет представлял в Москве Ереван.

А в августе прошлого года послом Армении в США была назначена Лилит Макунц, не имеющая опыта дипломатической работы. До этого она около двух с половиной лет возглавляла правящую фракцию в парламенте.

Назначенный послом в России Вагаршак Арутюнян дважды занимал пост министра обороны Армении и оба раза – на непродолжительное время. В 1999 году он работал в кабинете премьер-министра Вазгена Саргсяна и был освобожден от должности в 2000 году, вскоре после расстрела парламента 27 октября 1999 года, указом второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Во второй раз Вагаршак Арутюнян возглавил военное ведомство Армении сразу после 44-дневной войны, объявив об амбициозном плане радикального реформирования Вооруженных сил. Однако он оставался на этой должности все те же восемь месяцев и был уволен после армяно-азербайджанских столкновений в направлении Ерасха, в результате которых с армянской стороны погиб один солдат.

В прошедшие месяцы Арутюнян отказывался от общения с журналистами. И сегодня он не ответил на звонок Радио Азатутюн.

По мнению координатора исследовательского центра «Ани» Татула Акопяна, назначение Вагаршака Арутюняна в важную для Армении страну - Россию, вряд ли приведет к ощутимым изменениям в армяно-российских отношениях.

«Хороший посол может очень многое изменить, но это не тот случай, это просто очередное политическое назначение Никола Пашиняна, которое мне немного непонятно, потому что политические назначения в условиях, когда разные организации и структуры диаспоры, не принимая Никола Пашиняна, препятствуют, мешают работе его послов, на мой взгляд, являются неправильными, неуместными и несвоевременными. Было бы правильнее назначить именно кадровых дипломатов, особенно в такую страну, как Россия», - сказал Акопян.

Вообще, по оценке Акопяна, МИД Армении за свою 30-летнюю историю никогда не оказывался в такой ситуации вне игры, как сегодня.

«Фактически, сегодня Армения вовлечена в три важных процесса, и во всех трех процессах МИДа нет. В первом случае – в процессе делимитации и демаркации границы, по сути, будет участвовать Министерство обороны Армении во главе с министром обороны, тема регионального разблокирования передана вице-премьеру Мгеру Григоряну, а армяно-турецкий процесс отдан вице-спикеру парламента Рубену Рубиняну. То есть, по сути, МИД со своим дипломатическим персоналом, если не сказать, что вообще не участвует в этих процессах, то, по крайней мере с достаточного расстояния следит за всем этим», - добавил Татул Акопян.