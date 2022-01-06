Коллективные миротворческие силы ОДКБ уже отправились в Казахстан

Согласно сообщению, в состав миротворческих сил включены военные подразделения всех стран-участниц - Армении, России, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана. О численности войск не сообщается, нет и подробностей о сроках дислокации, лишь отмечается, что «они направлены на ограниченный период времени».

Сколько военнослужащих направлены в Казахстан из Армении, из каких подразделений и, в частности, какие функции они будут выполнять, например, будут ли участвовать в разгоне акций протеста, узнать в Министерстве обороны пока не удалось, телефонные звонки Радио Азатутюн в ведомстве оставляют без ответа.

Президент Казахстана вчера поздно вечером обратился к партнерам по военному блоку с призывом о помощи, назвав акции протеста, продолжающиеся в стране уже пять дней, актом внешней агрессии, заявив, что террористические группировки прошли за границей серьезную подготовку.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ, согласно сообщению, будут охрана важных государственных и военных объектов и содействие правоохранительным органам Казахстана в стабилизации ситуации.

По данным официального сайта ОДКБ, численность миротворческих сил составляет около 3600 человек - около 3000 военнослужащих вооруженных сил и почти 600 представителей органов внутренних дел.

Консультации по вопросу отправки войск в Казахстан не продлились и двух часов, премьер-министр Армении, который в настоящее время председательствует в Совете коллективной безопасности ОДКБ, сообщил в Facebook, что организация пойдет навстречу обращению Касым-Жомард Токаева.

В своей фейсбучной записи Никол Пашинян также заявил, что сложившаяся в Казахстане ситуация возникла в том числе в результате внешнего вмешательства, и сообщил, что «Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».

Пост Пашиняна вызвал бурную реакцию, в соцсетях напомнили, что ОДКБ не отреагировала не только во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, но и в мае прошлого года, в дни вторжения азербайджанских вооруженных сил на территорию Армении, хотя и получила официальное обращение от Армении. Из военной структуры постоянно звучала одна и та же стандартная формулировка: ОДКБ внимательно следит за ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

«От 40 до 45 квадратных километров суверенной территории Армении уже на протяжении нескольких месяцев находятся под контролем Азербайджана. Никакая сила быстрого или медленного реагирования так и не пришла на помощь, несмотря на все наши призывы», - написал руководитель бывшей парламентской оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.