Армянская апостольская церковь отмечает Рождество Христово

Утром в армянских церквях в Армении и по всему миру служат Рождественскую литургию, совершая церемонию освящения воды.
А накануне вечером в церквях была отслужена литургия Рождественского Сочельника и была провозглашена Благая Весть о Святом Рождестве.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне поздравил верующих с Рождеством Христовым, в своем видеообращении зачитав 24-й псалом из Библии.
В конце ветхозаветного «Псалма Давида» Пашинян изменил фразу «избавь, Боже, Израиль от всех бед его», на «избавь, Боже, Армению и Арцах [Нагорный Карабах – ред.] от всех бед их».
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