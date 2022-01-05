Несмотря на запрет, в торговых точках в Армении до сих пор не отказались от полиэтиленовых пакетов

Использование полиэтиленовых пакетов наносит серьезный ущерб окружающей среде, они разлагаются в течение сотен лет, а в случае горения образуются вещества, опасные для здоровья человека. Из этих соображений в Армении было принято решение запретить продажу полиэтиленовых пакетов с 1 января 2022 года. Правительство предлагает вместо них использовать бумажные или тканевые пакеты.

В крупных торговых центрах Еревана сегодня корреспондент Радио Азатутюн наблюдал за тем, как на кассе покупателям продавали полиэтиленовые пакеты. По словам посетителей магазинов и торговых центров, других пакетов им не предлагают.

Вопрос пакетов сегодня стал предметом обсуждения и на заседании правительства. По словам министра окружающей среды Акопа Симидяна, этот вопрос является одним из приоритетов властей.

«Закон был принят весной 2020 года, и как и в случае с предыдущим законом, в случае с этим законом он вступает в силу так поздно для того, чтобы производители, по сути, могли адаптироваться к этой ситуации, поменять свои производственные мощности и начать производство новых видов пакетов на основе нового сырья», - подчеркнул Симидян.

«Уточним, что речь идет об определенных типах пакетов», - добавил премьер-министр Никол Пашинян.

Министр окружающей среды уточнил: «Речь идет о пакетах толщиной до 50 микрон. Это пакеты с ручками, которые дают покупателям в торговых точках».

Контроль за исполнением данного закона должны осуществлять не инспекционные органы, а на органы местного самоуправления, но механизм контроля пока не ясен. Как отметил премьер-министр Никол Пашинян, они должны обсудить этот вопрос с представителями местного самоуправления и уточнить данные установки.

«Я прошу пригласить мэров, руководителей общин, чтобы прояснить регулирование, предложить, чтобы осуществлялся надлежащий контроль, чтобы мы видели, что мы можем делегировать больше контрольных функций общинам», - сказал премьер-министр.