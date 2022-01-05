В Армении вступили в силу антитабачные правила

Также запрещается размещать пустые или негабаритные коробки от табачных изделий, а также цветные плакаты, имитирующие товарный знак табачных изделий на видном для потребителя месте.

Специалист по здравоохранению Давид Мелик-Нубарян положительно оценивает новые правила в области общественного здравоохранения, но считает их недостаточными.

«Это правильный путь. Люди, которые покидали пределы Армении, могли заметить, что такие правила действуют в Российской Федерации, в странах Евросоюза, они действительно эффективны. В целом, результат должен заключаться в том, что, во-первых, мы должны суметь не допустить, чтобы подростки и молодые люди начали курить, а во-вторых, мы должны помочь людям бросить курить», - отметил Мелик-Нубарян в беседе с Радио Азатутюн.

В этом контексте специалист общественного здравоохранения также считает необходимым резко поднять цены на табак. По словам Мелик-Нубаряна, рост цен – самый эффективный инструмент в борьбе с курением. По его словам, в Армении цены на сигареты очень низкие.

«К сожалению, цены на сигареты в Армении пока самые низкие в регионе. То есть, останавливаться на этом неправильно, нужно использовать и другие инструменты», - отметил он.

Согласно исследованиям, помимо того, что курение наносит вред здоровью самих курильщиков и их окружению, это «дешевое удовольствие» также дорого обходится экономике страны.

«Заболевания, вызванные употреблением табака, ежегодно обходятся экономике Армении в более чем 273 миллиарда драмов (около 560 миллионов долларов). Ежегодно в Армении около 5,5 тысяч граждан умирает от болезней, связанных с курением», - говорится в совместном отчете ООН, Министерства здравоохранения Армении и ряда международных организаций.

Согласно тому же исследованию, 28% населения Армении в возрасте от 18 до 69 лет употребляет какой-либо вид табака.

Отметим, что с 15 марта в Армении также вступает в силу запрет на употребление всех видов табачных изделий в открытых и закрытых ресторанах, барах, других заведениях общепита, гостиницах, торговых центрах, других закрытых рабочих зонах.