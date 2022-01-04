МИД Армении распространил приглашение ТАСС к участию в фотоконкурсе

«Сообщаем, что информационное агентство ТАСС организует второй международный конкурс «News Photo Awards. A Changing World» для фотожурналистов. Крайний срок подачи заявок - 7 января 2022 г. Победители получат денежный приз. С подробностями конкурса можно ознакомиться на следующем сайте...», - читаем в первом в этом году официальном сообщении ведомства, возглавляемого Араратом Мирзояном.

Неясно, почему МИД Армении, чья миссия заключается в разработке и реализации внешней политики правительства, решил заняться рекламой, по сути, коммерческой инициативы информационного агентства иностранного государства, косвенно призывая армяноязычных фотографов к участию в указанном фотоконкурсе.

Не менее важны и следующие вопросы: собирается ли МИД Армении распространять сообщения о других коммерческих инициативах ТАСС или других российских государственных и частных информационных агентств? И, наконец, будет ли госструктура во главе с Мирзояном распространять только анонсы российских информационных агентств, или в ближайшее время армянские СМИ начнут получать также сообщения о подобных инициативах информационных агентств других стран?

С этими вопросами мы обратились в МИД, однако пресс-секретарь министра Ваан Унанян предложил направить письменный запрос. Опять же, непонятно, почему во внешнеполитическом ведомстве Армении просят как минимум пять дней для обоснования своего шага, потому что, по закону, ответ на письменный запрос предполагает как минимум такой срок.

По мнению Левона Барсегяна, подобный шаг МИД – это удар по суверенитету Армении

По словам президента Клуба журналистов «Аспарез» Левона Барсегяна, подобный шаг МИД – это удар по суверенитету Армении и позорный непрофессионализм.

«Это очень похоже на то, что МИД выражает искреннее желание стать PR-менеджером иностранного информационного агентства. Конечно, это очередной удар по суверенитету Армении. Пусть это не покажется преувеличением. Кому кажется преувеличением, пусть попробует представить себе зеркальную картину, скажем, «Арменпресс» объявляет фотоконкурс, и МИД РФ начинает заниматься распространением этого заявления «Арменпресс»», - сказал Барсегян.

Нынешний министр иностранных дел Арарат Мирзоян в сентябре 2017 года, в период президентства Сержа Саргсяна, будучи членом оппозиционной парламентской фракции «Елк», выступил с публичной речью, осудив распространенную в то время Министерством образования концепцию, согласно которой среди иностранных языков русскому языку давалось преимущество.

Что касается приглашения ТАСС, то на сайте фотоконкурса мы узнаем, что он будет проводиться во второй раз, идея конкурса принадлежит министру иностранных дел России Сергею Лаврову, а победитель получит 10 тыс. долларов.