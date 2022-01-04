В Армении начали применять «Спутник лайт» в качестве бустерной дозы вакцины от COVID-19

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минздрава Армении.

Вакцина доступна жителям старше 18 лет.

С эпидемиологической точки зрения ситуация с коронавирусом в Армении постепенно улучшается. Тогда как в ноябре ежедневно регистрировалось от 1500 до 2500 новых случаев, то во второй половине декабря ежедневно выявлялись от 100 до 200 инфицированных. Соответственно, значительно снизилось число летальных исходов заболевания.

Весной 2021 года в Армении началась массовая вакцинация. В стране используются вакцины «Спутник V» (Sputnik V), «АстраЗенека» (AstraZeneca), «Синофарм» (Sinopharm) и «Модерна» (Moderna).

Первую дозу вакцин уже получили 903 тысяч человек, вторую - 640 тысяч.

В конце прошлого года правительство Армении объявило о планах закупить вакцину «Файзер» (Pfizer) на сумму в 2,5 миллиона долларов.