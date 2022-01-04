В Армении погиб военнослужащий. По подозрению в совершении преступления задержан его сослуживец

По данным Минобороны, 19-летний солдат срочной службы Мовсес Тадевосян был обнаружен с огнестрельным ранением в голову на одной из боевых позиций воинской части 31 декабря в районе 10:50. Он скончался по дороге в госпиталь.

В результате оперативных мероприятий задержан его сослуживец, проводится расследование для полного выяснения обстоятельств происшествия, говорится в сообщении Минобороны.