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Блинкен и Чавушоглу обсудили начало армяно-турецкого процесса

Госсекретарь США Энтони Блинкен (справа) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого затронули и армяно-турецкие отношения.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, Блинкен и Чавушоглу, среди прочих вопросов, обсудили и назначение Турцией спецпредставителя для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией.

Он отметил, что госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили возможности углубления сотрудничества, а также вопросы, представляющие для них взаимный интерес как в рамках двухсторонних отношений, так и как для союзников по НАТО.

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