Блинкен и Чавушоглу обсудили начало армяно-турецкого процесса

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, Блинкен и Чавушоглу, среди прочих вопросов, обсудили и назначение Турцией спецпредставителя для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией.

Он отметил, что госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили возможности углубления сотрудничества, а также вопросы, представляющие для них взаимный интерес как в рамках двухсторонних отношений, так и как для союзников по НАТО.