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В Турции анонсировали встречу спецпредставителей Анкары и Еревана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Первая встреча специальных представителей Армении и Турции по вопросам нормализации отношений может пройти уже в январе 2022 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу «24 TV»

«Сейчас дата их встречи еще не согласована, однако ожидается, что она состоится в январе», - ответил министр на вопрос журналиста о дате встречи спецпредставителей двух стран, передает ТАСС.

Напомним, спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией назначен заместитель председателя Национального собрания страны Рубен Рубинян, а спецпредставителем Турции – бывший посол Турции в США Сердар Кылыч.

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