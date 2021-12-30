В этом году правительство собрало на 146 млрд драмов больше налогов и пошлин, чем планировалось

В этом году удалось собрать на 146 млрд драмов или на 300 млн долларов больше налогов и пошлин, чем планировалось в госбюджете на 2021 год. Это позволило делать больше расходов, чем планировалось, при этом меньше обращаться за кредитами и выделить Нагорному Карабаху в два раза большую сумму, чем было запланировано. Об этом было объявлено сегодня на последнем в этом году. заседании правительства.

Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян напомнил, что в госбюджете на 2021 год было предусмотрено собрать 1 трлн 440 млрд драмов налогов и пошлин.

«По состоянию на 30 декабря, это число превышено на 146 млрд, то есть, мы выполнили доходную часть на 1 трлн 586 млрд драмов. Это по состоянию на 30 декабря. Сегодня также ожидаются поступления. И показатели возврата в этом году тоже значительные и рекордные. Мы возвратили 182 млрд налогоплательщикам, в основном по линии налога на добавленную стоимость. Сегодня мы планируем вернуть еще 3 млрд», - сказал Бадасян.

По его словам, по сравнению с 2020 годом, когда были война, ковид и, наконец, экономический спад, в этом году они собрали на 200,5 млрд драмов больше налогов и пошлин, а по сравнению с 2019 годом - на 121,4 млрд драмов больше.

Министр финансов Тигран Хачатрян отметил, что подобный рост доходов позволил в этом году сделать расходы из госбюджета на 1 трлн 935 млрд драмов, хотя предусматривался 1 трлн 850 млрд драмов.

«Помимо того, что в 2021 году мы сделали минимум на 85 млрд драмов больше расходов, мы фактически предоставили Арцаху займов на 128 млрд драмов вместо запланированных 64 млрд драмов, что почти вдвое больше», - сказал министр финансов.

В госбюджете на следующий год предусмотрены еще большие цифры: планируется собрать 1 трлн 843 млрд драмов налогов и пошлин, то есть на 257 млрд драмов или на 530 млн долларов больше, чем в этом году. Расходы госбюджета на 2022 год прогнозируются на уровне 2 трлн 184 млрд драмов или более 4,5 млрд долларов. Это самый крупный госбюджет с 1991 года.