Вместо гражданина за ПЦР-тест может заплатить его родственник – глава Минздрава о решении Конституционного суда

Напомним, что ранее в этом месяце Конституционный суд постановил, что министр не уполномочен решать, кто должен платить за тестирование.

Министр сегодня попыталась развеять неопределенность относительно того, кто должен платить вместо работающего гражданина, возникшую после принятия Конституционным судом данного решения. По ее словам, вместо гражданина за тест может заплатить, например, его родственник.

Она подчеркнула, что выражение «за свой счет» будет убрано из приказа. «Мы не можем вводить такое ограничение на оплату за тест, поскольку, на наш взгляд, оно действительно является неправомерным. За гражданина может заплатить его родственник, благотворитель или же другое лицо, которое пожелает заплатить за него», - заявила министр.

Конституционный суд недавно опубликовал мотивировочную часть своего решения по тестам на коронавирус, вынесенного на прошлой неделе. Но даже в опубликованном им подробном анализе он не дал ответа на вопрос, который больше всего беспокоит граждан, проходящих ПЦР-тест, а именно: в конце концов, кто должен платить вместо сотрудника?

Минздрав подготовил еще один проект, согласно которому гражданам разрешается посещать места общественного питания и культурные мероприятия только в случае отрицательного результата ПЦР-теста или документа, подтверждающего, что они прошли вакцинацию.

Проект сейчас находится в Минюсте, после получения заключения он будет опубликован, и данное ограничение также вступит в силу, сказала министр. Она не уточнила, когда именно это произойдет.

«Требование будет касаться мест общественного питания, культурных центров. Для торговых центров и магазинов, как продуктовых, так и других, на данный момент такого требования не будет», - заявила Аванесян.

Касаясь процесса вакцинации, министр на сегодняшнем заседании правительства сообщила, что около 800 граждан Армении уже получили бустерную дозу вакцины от COVID-19. «Бустерная доза доступна для наших граждан. Мы призываем наших граждан спустя шесть месяцев после полной вакцинации обращаться как в поликлиники, так и в мобильные пункты для получения бустерных доз», - отметила министр.

24,5% населения Армении в настоящее время полностью вакцинированы. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, в преддверии Нового года в Армении нет кризисной эпидемиологической ситуации. «Но если мы последовательно не продолжим процесс вакцинации, то вирус вернется, он вернется в гораздо более тяжелых вариантах и в большем масштабе», - заявил глава армянского правительства.