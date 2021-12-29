Компании, связанные с чиновниками или их родственниками, успешно выигрывают тендеры на госзакупки

Основанная около полутора лет назад компания «Евроасфальт», исполнительным директором которой является брат председателя Национального собрания Алена Симоняна, с начала этого года выиграла три государственных тендера. Их общая стоимость составляет более 748 млн драмов или примерно 1,5 млн долларов.

Последний контракт был заключен с муниципалитетом Апарана - на 287,5 млн драма или почти 600 тыс. долларов. Если в этом случае «Евросфальт» предложил значительно более низкую цену, чем конкуренты, то в случае с предыдущим тендером в июне предложение компании было лишь на 50 тыс. драмов меньше, благодаря чему она и смогла выиграть.

На публикации о том, что Карлен Симонян вовлечен в сферу асфальтирования, отреагировала компания «Евроасфальт», напомнив, что ни спикер парламента, ни его брат не являются акционерами компании, а также заявив: «Победы в тендерах на госзакупки никоим образом не влияют на размер зарплаты Карлена Симоняна».

Компания, связанная с другим госчиновником, выигрывает тендеры на поставку мебели и офисного имущества. Компания «Аргаванд кауйк», принадлежащая Ваану Нарибекяну, который в апреле 2021 года был назначен главой аппарата Национального собрания, до революции, в 2017 году, выиграла всего два тендера. С апреля 2018 года она выиграла 152 тендера, из которых 19 – уже после того, как Нарибекян стал чиновником. Общая сумма этих сделок превышает 250 млн драмов или более полумиллиона долларов.

В беседе с «Хетк» Ваан Нарибекян сказал, что в прошлом им не давали участвовать в процессе закупок, а сейчас поле либерализовано.

В правительстве также есть высокопоставленный чиновник, компания которого успешно побеждает в тендерах на государственные закупки. Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Баграт Бадалян является главным акционером компании, занимающейся проектированием и строительством дорог.

Только за этот год с ООО «Институт чаннахагиц» был заключен 21 контракт на общую сумму 307 млн 556 тыс. драмов или около 640 тыс. долларов.

ООО «Институт чаннахагиц» было основано в 1995 году, до 2020 года главным акционером компании был Самвел Бадалян, отец Баграта Бадаляна. В прошлом году отец передал свою долю акций (88,13%) сыну, который, в свою очередь, в тот же день передал ее в доверительное управление своей жене Маргарите Аганисян.

Дело в том, что в апреле 2020 года Бадалян уже был госчиновником. С июня 2018 года он около 2 лет был заместителем министра территориального управления и инфраструктуры, затем руководителем аппарата вице-премьера Тиграна Авиняна, а с октября 2021 года - заместителем руководителя аппарата премьер-министра.

Пашинян: Эти случаи изучены

Данный вопрос на пресс-конференции 24 декабря этого года затронул премьер-министр Никол Пашинян. «Эти дела изучены. Смотрите, вы говорите о компании, принадлежащей семье заместителя главы аппарата премьер-министра, но не говорится, что эта компания занимается проектированием дорог. Я имею в виду, это квалифицированная работа, и теперь вопрос: существовала ли эта компания до того, как этот человек стал заместителем министра, или не существовала? Вы знаете, что в Армении есть большая проблема с качественными проектирующими компаниями?» - сказал он.

Принадлежащая Бадаляну компания действовала с 1995 года. Однако система электронных госзакупок Armeps предоставляет данные только со второй половины 2016 года. При сравнении контрактов за последние 5 лет выясняется, что в 2017 году компания «Чаннахагиц» не была активна, выиграла всего четыре тендера, в в 2018-2019 годах, когда Бадалян уже стал чиновником, компания вновь выиграла небольшое число тендеров, а уже в 2020-2021 годах она работала активно, заключив контракты в общей сложности на сумму около 677 млн драмов или около 1 млн 400 тыс. долларов.

Октанян: Пусть представят результаты своих анализов

Руководитель программ антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Варужан Октанян отмечает, что Armeps не дает возможность увидеть все данные о компании с 1995 года, чтобы провести надлежащий анализ и выяснить, способствует ли тот факт, что Бадалян является высокопоставленным чиновником, победам компании «Чаннахагиц» или нет.

«Если есть политическая воля, а в настоящее время, фактически, слушая оправдания в интервью того же премьер-министра, я не вижу этой политической воли, чтобы действительно понять, получилось ли это честно или… может быть, да, они увидели, что все было честно, и говорят: нормально, так тоже может быть. Но в этом случае пусть представят результаты своих анализов», - подчеркнул Октанян.

В созданном в этом году Антикоррупционном комитете, который занимается предварительным расследованием подозрительных с точки зрения коррупции дел, нас проинформировали об отсутствии уголовных дел и подготавливаемых материалов по компаниям «Евросфальт», «Аргаванд кауйк» и «Чаннахагиц».