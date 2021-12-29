Москва готова стать посредником между Ереваном и Анкарой в диалоге по нормализации отношений – МИД РФ

Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений, содействовать «в любой форме», заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В Москве «готовы оказывать посредническое содействие в любых формах», заявил Рудунко.

«При этом считаем важным отказаться от выдвижения предварительных условий, сосредоточиться на взаимоприемлемых темах и обоюдных шагах, которые вели бы к постепенному формированию атмосферы доверия и добрососедства», - подчеркнул замминистра.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения. Граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Руденко сегодня говорил также о деятельности трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России, отметив, что три страны уже завершают согласование параметров запуска совместных инфраструктурных проектов.

В данный момент, по словам замглавы МИД РФ, обсуждается разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, в том числе железной дороги и автомобильных дорог.

По словам Руденко, российский подход состоит в том, что соответствующие решения могут быть устойчивыми только при наличии консенсуса между Баку и Ереваном, поэтому Москва выступает за сбалансированное обеспечение интересов обеих сторон в едином пакете.

Российский дипломат также сказал, что комиссия по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени.

Он напомнил, что 26 ноября в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.

«Исходим из того, что это произойдет в скором времени. Каких-либо непреодолимых препятствий на пути реализации данной договоренности на высшем уровне не усматриваем», - сказал Андрей Руденко.

«Отмечу, что инциденты не имеют прямого отношения к зоне ответственности российских миротворцев. Проблема досталась в наследство с советских времен и обусловлена отсутствием надлежащего международно-правового оформления госграницы между двумя странами на всем ее протяжении», - добавил замглавы МИД РФ.