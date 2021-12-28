С 1 января в Армении продажа полиэтиленовых пакетов будет запрещена

При принятии решения о запрете продажи наиболее часто используемых в быту пакетов толщиной до 50 микрон правительство руководствовалось экологическими проблемами, которые вызывает широкое использование полиэтилена. Цель - снизить долгосрочные катастрофические риски для окружающей среды.

Полиэтилен - долговечный материал. В природе оно остается очень долго, для его полного разложения требуются сотни лет, а при горении этот материал выделяет вредные для здоровья людей газы.

Хотя запрет вступит в силу всего через четыре дня, однако сегодня, проходя по торговым центрам столицы, мы заметили, что среди граждан лишь единицы уже отказались от полиэтилена.

В Министерстве окружающей среды сообщают, что решение не касается пакетов, предназначенных для мусорных баков и упаковки и изготовленных из полиэтилена или переработанного сырья. Гражданам рекомендуется иметь при себе тканевые или бумажные пакеты.

Мы поинтересовались у делающих покупки ереванцев, знают ли они об ожидаемом изменении. Некоторые были осведомлены об этом, другие - нет, однако все отметили, что никто в магазинах не сообщил им об этом и правительство также не проинформировало.

«Я очень этому рада. Наконец-то, - сказала молодая женщина. - Хотя я не собиралась делать покупки, но в магазине ничего другого не предлагается».

Пожилой мужчина напомнил, что в советские годы использовали именно матерчатые сумки. «На рынке в ГУМе покупки носили в бумажных пакетах», - добавил он.

Однако это решение устраивает далеко не всех. Манвел Мурадян, который продает фрукты и овощи, недоумевает: что он будет делать, если у какой-нибудь бабушки не будет с собой сумки. «Как я буду ее обслуживать? Мне что придется пойти, купить пакет, наполнить его и отдать ей?» - задается он вопросом.

В Министерстве окружающей среды Радио Азатутюн сообщили, что не соблюдающие требования хозяйствующие субъекты будут оштрафованы на 30 тысяч драмов, контроль будет осуществляться органами местного самоуправления. Однако пока механизмы проверки не очень ясны.