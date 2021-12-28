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Карабах

Заявления Пашиняна вызвали возмущение жителей Нагорного Карабаха, перемещенных вследствие войны

Бежавшие из карабахского Гадрута армяне проводят акцию протеста на площади Республики в Ереване (архивная фотография)

Мысли, озвученные премьер-министром Армении на последней пресс-конференции, вызвали возмущение жителей Нагорного Карабаха, перемещенных вследствие войны.

Ранее представители властей Нагорного Карабаха уже отреагировали на эти заявления, подчеркнув, что считают недопустимым любое заявление, «ставящее под сомнение субъектность Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и его армянское будущее».

Бежавшая из Шуши армянка Нуне Балаян считает бедой, что руководитель Армении называет часть ее родины азербайджанской.

В ходе онлайн-пресс-конференции 24 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян, в частности, заявил, что Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянская единица.

Подробно комментируя предложения международных посредников 2016 года, Пашинян сказал, что вопрос уточнения временного статуса Нагорного Карабаха должен был быть передан в Совет Безопасности ООН, и в этом случае признание Нагорного Карабаха в составе Азербайджана было бы неизбежно.

И в 2018 году, по мнению Пашиняна, ситуация была такая же: «Арцах не мог быть полностью армянским. Из этих переговоров было очевидно, что Арцах, НКАО, имел бы как армянское, так и азербайджанское население. Была бы в Нагорном Карабахе законодательная власть? Да, была бы, но эта законодательная власть не была бы полностью армянской. В этой законодательной власти были бы азербайджанская квота и армянская квота».

Другой беженец из Шуши Ашот Арутюнян считает, что армянские власти фактически хотят «убить арцахский вопрос». «Они не спрашивают арцахцев, чего вы хотите, а чего не хотите. Уже пошел второй год, как мы здесь. Вместо этого, правительство Республики Армения могло бы обратиться в ООН со словами, мол, вы знаете, у нас в стране около 20 тысяч беженцев, у нас нет возможности решить вопрос этих беженцев. То есть, власти не интернационализируют этот вопрос», - посетовал он.

Бежавшие из Гадрута, Кашатага и Шуши армяне сегодня в очередной раз провели акцию протеста перед зданием правительства в Ереване, говоря о своем тяжелом социальном положении.

«Если ты во власти, то должен заботиться о своем народе. Или же должен встать и сказать: люди, я не могу о вас позаботиться, я отказываюсь от власти. Приведите человека, который сможет позаботиться о людях», - отметил Ашот Арутюнян.

«Каким должно быть положение беженца этой холодной зимой? Оно ужасное. Мы не можем ни согреться, ни найти пропитание... Мы в крайне тяжелом положении», - добавила Нуне Балаян.

Перемещенные вследствие войны жители Нагорного Карабаха потребовали встречи с премьер-министром. Они вручили правительству письмо, в котором отметили, что их положение ухудшается день ото дня.

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