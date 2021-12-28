Заявления Пашиняна вызвали возмущение жителей Нагорного Карабаха, перемещенных вследствие войны

Ранее представители властей Нагорного Карабаха уже отреагировали на эти заявления, подчеркнув, что считают недопустимым любое заявление, «ставящее под сомнение субъектность Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и его армянское будущее».

Бежавшая из Шуши армянка Нуне Балаян считает бедой, что руководитель Армении называет часть ее родины азербайджанской.

В ходе онлайн-пресс-конференции 24 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян, в частности, заявил, что Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянская единица.

Подробно комментируя предложения международных посредников 2016 года, Пашинян сказал, что вопрос уточнения временного статуса Нагорного Карабаха должен был быть передан в Совет Безопасности ООН, и в этом случае признание Нагорного Карабаха в составе Азербайджана было бы неизбежно.

И в 2018 году, по мнению Пашиняна, ситуация была такая же: «Арцах не мог быть полностью армянским. Из этих переговоров было очевидно, что Арцах, НКАО, имел бы как армянское, так и азербайджанское население. Была бы в Нагорном Карабахе законодательная власть? Да, была бы, но эта законодательная власть не была бы полностью армянской. В этой законодательной власти были бы азербайджанская квота и армянская квота».

Другой беженец из Шуши Ашот Арутюнян считает, что армянские власти фактически хотят «убить арцахский вопрос». «Они не спрашивают арцахцев, чего вы хотите, а чего не хотите. Уже пошел второй год, как мы здесь. Вместо этого, правительство Республики Армения могло бы обратиться в ООН со словами, мол, вы знаете, у нас в стране около 20 тысяч беженцев, у нас нет возможности решить вопрос этих беженцев. То есть, власти не интернационализируют этот вопрос», - посетовал он.

Бежавшие из Гадрута, Кашатага и Шуши армяне сегодня в очередной раз провели акцию протеста перед зданием правительства в Ереване, говоря о своем тяжелом социальном положении.

«Если ты во власти, то должен заботиться о своем народе. Или же должен встать и сказать: люди, я не могу о вас позаботиться, я отказываюсь от власти. Приведите человека, который сможет позаботиться о людях», - отметил Ашот Арутюнян.

«Каким должно быть положение беженца этой холодной зимой? Оно ужасное. Мы не можем ни согреться, ни найти пропитание... Мы в крайне тяжелом положении», - добавила Нуне Балаян.

Перемещенные вследствие войны жители Нагорного Карабаха потребовали встречи с премьер-министром. Они вручили правительству письмо, в котором отметили, что их положение ухудшается день ото дня.