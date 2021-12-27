Противоречия в заявлениях премьер-министра Пашиняна по карабахскому вопросу

После более чем трех с половиной лет пребывания у власти на онлайн-пресс-конференции в прошлую пятницу Пашинян заявил, что во всех трех пакетах предложений по урегулированию карабахской проблемы, представленных в 2016 году, впервые с момента переговоров в Казани в 2011 году отсутствовало предложение о том, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус.

«В 2016 году было представлено три пакета предложений, где впервые с 2011 года не вошло предложение о том, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус», - сказал Пашинян.

Между тем, за несколько месяцев до 44-дневной войны, 25 января 2020 года, на пресс-конференции в Капане глава правительства, говоря о наследии, оставленном третьим президентом Армении Сержем Саргсяном в переговорах по Карабаху, заявил, что до окончательного урегулирования Нагорный Карабах будет наделен временным статусом.

По словам Пашиняна, карабахское наследие, оставленное Сержем Саргсяном, состояло из трех параграфов, согласно которым семь районов должны были быть возвращены Азербайджану на условии сохранения коридора, соединяющего Карабах с Арменией. В согласованные между сторонами сроки и под эгидой ООН должно было быть проведено всеобщее голосование, являющееся свободным волеизъявлением всего населения Нагорного Карабаха, которое и определило бы окончательный правовой статус Карабаха.

«Третий абзац: в то же время, параллельно с принятием вышеупомянутых мер, до окончательного урегулирования Нагорный Карабах должен быть наделен временным статусом, который будет гарантировать организацию его повседневной деятельности», - сказал тогда Пашинян.

Власть перешла от Сержа Саргсяна к Никола Пашиняну в мае 2018 года. Непонятно, как еще в 2016 году в представленных посредниками предложениях могло отсутствовать какое-либо упоминание о промежуточном статусе Нагорного Карабаха, если, по словам того же Пашиняна, в оставленном Сержем Саргсяном пакете переговоров по Карабаху содержалось положение о временном статусе Нагорного Карабаха?

Радио Азатутюн направило запрос в правительство с просьбой внести в этот вопрос ясность. Из правительства пока не ответили.

На пресс-конференции в минувшую пятницу премьер также назвал «катастрофой» тот факт, что вопрос об уточнении временного, промежуточного статуса Нагорного Карабаха, согласно содержанию переговоров 2016 года, должен был быть передан в Совет Безопасности ООН.

«Как только вопрос переходит в Совет Безопасности ООН, это становится очень предсказуемым решением. Почему? Потому что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, этот же орган, который, как мы знаем, является высшим органом международного права, принял резолюцию, в которой говорится... в 1993 году, обратите внимание, когда независимость Азербайджана и Армении признало все международное сообщество, и Азербайджан и Армения являются членами ООН. [Совет безопасности] принял резолюцию, в которой сказал следующее, что это Нагорно-Карабахский регион Азербайджана. Сказал следующее, что признает территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджана. Эта катастрофа произошла в ходе переговорного процесса в 2016 году», - заявил Пашинян.

Еще во времена первой Карабахской войны, в 1993 году, когда территории Азербайджана, прилегающие к Нагорно-Карабахской автономной области, переходили под контроль армянских вооруженных сил, Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, в последних трех прямо закрепив формулировку «Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики». Совет Безопасности также заявил, что подтверждает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики и других стран региона.

Вместе с тем, когда 14 марта 2008 года на Генеральной Ассамблее ООН была поставлена на голосование резолюция, в которой говорилось только о принципе территориальной целостности Азербайджана, трое из пяти членов Совета Безопасности - сопредседатели Минской группы ОБСЕ Россия, США и Франция проголосовали против, выступив от имени Минской группы ОБСЕ. Представитель США заявил, что документ неприемлем, поскольку в нем «выборочно представлены выдвинутые посредниками принципы, без учета предложения сопредседателей в его сбалансированной совокупности».

После онлайн-пресс-конференции Никол Пашинян также сделал несколько записей на своей странице в Facebook, настаивая на том, что в референдуме по вопросу статуса Карабаха должны были участвовать также проживающие в Карабахе азербайджанцы.

«А если учесть, что референдум об окончательном статусе Нагорного Карабаха, согласно содержанию переговоров до того, как я стал премьер-министром, мог состояться 100 лет спустя, то можно предсказать, какие изменения в демографической картине Арцаха произойдут в указанных условиях», - написал он.

Однако в рассекреченных до сих пор в документах переговорного процесса - в Мадридских и Казанских предложениях, было четко указано, что «под населением Нагорного Карабаха понимаются все национальности, проживавшие в 1988 году в Нагорно-Карабахской автономной области в той этнической пропорции, какая была до начала конфликта. Ограничений в формулировке вопроса или вопросов во время плебисцита не будет, и он допускает возможность любого статуса».

В отличие от этих опубликованных предложений, Никол Пашинян до сих пор ни одного документа, подтверждающего его утверждение, не опубликовал.