На встрече с азербайджанскими общественными и культурными деятелями армянская делегация подняла вопрос о возвращении армянских пленных

На встрече армянских и азербайджанских общественных и культурных деятелей в Москве 23-24 декабря обсуждались только гуманитарные вопросы, сообщила директор Русского драматического театра им. К.Станиславского Марианна Мхитарян. Армянская делегация подняла вопрос о скорейшем возвращении армянских военнопленных.

«Было сказано, что наши ребята должны вернуться, и это самый важный вопрос, до возвращения никакие другие темы не могут затрагиваться», - сказала Мхитарян.

Встреча армянских и азербайджанских общественных деятелей была организована при посредничестве специального представителя президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаила Швыдкого. Как передает ТАСС, обсуждались способы ослабления напряженности в отношениях между народами двух стран.

С армянской стороны во встрече приняли участие ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян, директор Русского драматического театра им. К.Станиславского Марианна Мхитарян, режиссер Арутюн Хачатрян и руководитель Ереванского кукольного театра имени Ованнеса Туманяна Рубен Бабаян. По словам последнего, заранее разработанной повестки дня не было, они подчеркнули, что такие встречи будут иметь продолжение, если они увидят ощутимые результаты с четкими действиями.

«Вопрос номер один, который укладывается в это гуманитарное поле, - это возвращение наших пленных. Для нас это не политический вопрос, мы не обсуждаем, кто и когда попал в плен, какая статья была предложена, какое условие было поставлено, это не наша сфера. Речь идет о нескольких десятках армянских солдат, которые более года находятся в плену», - сказал Бабаян.

На вопрос, какова была реакция, руководитель Кукольного театра ответил: «Был даже ответ, что, да, мы это понимаем. Прежде всего, скажу, какова была цель поднятия этого вопроса. Цель заключалась в том, чтобы они подняли этот вопрос перед своим правительством, которое отправило их сюда, значит, оно считается с их мнением, и они должны передать это наше гуманитарное требование, если можно так сказать. Они сказали, что, конечно, вернут пленных, мы сказали, что это, конечно, приятно слышать, но мы ждем практических шагов, результатов после этой встречи в ближайшее время. В противном случае, если мы говорим о восстановлении доверия, без подобных результатов трудно говорить о восстановлении этого доверия и устранении ненависти. Судят по конкретным делам».