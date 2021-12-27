В вопросе Карабаха Армения умыла руки – Роберт Кочарян

По его словам, власти провалили все сферы – от урегулирования карабахского вопроса, до вопросов безопасности, внешней политики, пропаганды, экономики и социальных вопросов.

«В вопросе Карабаха Армения умыла руки», - заявил Роберт Кочарян, комментируя недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна по карабахскому вопросу.

Как отметил бывший президент, в уходящем году сохранилась неопределенность в отношении будущего и безопасности Нагорного Карабаха, а прояснилось только одно – позиция властей Армении по урегулированию карабахской проблемы.

«Уже ясно, что если премьер-министр говорит, что с 2016 года нет даже теоретической возможности для Карабаха иметь статус вне пределов Азербайджана, то это позиция Республики Армения. Это означает, что в вопросе Карабаха Армения умыла руки», - заявил Кочарян.

Сам оппозиционный лидер, однако, не указал четких шагов относительно того, как он лично видит решение карабахского вопроса. Кочарян отметил, что в такой ситуации можно что-то спасти благодаря активной дипломатической работе. «Эта власть даже не будет пытаться это сделать. Эти люди всю свою сознательную жизнь думали так же, как и сегодня. Ожидание от них нулевое. Теперь я предлагаю изменить это, дать возможность сделать это людям, которые на протяжении всей своей жизни доказывали, что они думают по-другому», - заявил экс-президент.

По словам Кочаряна, нужно попытаться восстановить территориальную целостность Нагорного Карабаха хотя бы в границах НКАО. Лидер оппозиции прямо не ответил на вопрос о том, каким образом можно это сделать.

Депутат парламентской фракции «Айастан» Агнеса Хамоян напомнила, что в ходе избирательной кампании их блок заявлял, что собирается сделать это путем переговоров.

По словам Кочаряна, доверие граждан к нынешним властям резко упало. Журналисты поинтересовались, повысился ли на этом фоне рейтинг возглавляемой им силы. Кочарян признал, что за это время снизился и рейтинг оппозиции. «Мы просто думаем, надеемся, что наш рейтинг – это возобновляемый рейтинг, если говорить об оппозиции в целом. А рейтинг власти при таком темпе падения испытывает необратимое снижение», - заявил бывший президент Армении.