Первая встреча спецпредставителей Еревана и Анкары пройдет в Москве

Первая встреча назначенных специальных представителей по нормализации армяно-турецких отношений пройдет в Москве, заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что место встречи было выбрано по желанию армянской стороны.

«Обе стороны назначили спецпредставителей. Первая встреча пройдет в Москве. Кроме того, мы хотим, чтобы и перед встречей стороны имели прямые контакты», - сказал Чавушоглу.

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в своей записи в Facebook также сообщил, что обсуждается возможность проведения встречи в Москве, но, по его словам, на данный момент договоренности о дате встречи спецпредставителей нет.

На днях Ереван и Анкара заявили о своей готовности предпринять конкретные шаги по нормализации отношений и взаимно назначили спецпредставителей. Спецпредставителем от Анкары назначен бывший посол Турции в Вашингтоне Сердара Кылыч, от Еревана – вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян.