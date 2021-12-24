Армения готова к диалогу с Турцией без предусловий и ожидает такого же подхода от Анкары - МИД

«Армения готова начать диалог по армяно-турецким отношениям без предварительных условий и ожидает такого же подхода от Турции, что позволит обсудить вопросы открытия закрытой Анкарой в одностороннем порядке границы и установления дипломатических отношений», - в ответ на запрос Радио Азатутюн заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Радио Азатутюн, в частности, поинтересовалось, разве Анкара не увязывает нормализацию армяно-турецких отношений с армяно-азербайджанскими отношениями, тем более что президент Эрдоган в своем публичном выступлении говорил о «Зангезурском коридоре». Разве это не предусловие?

«Армянская сторона считает, что диалог Армения-Турция не должен каким-либо образом увязываться с существующими проблемами в отношениях с третьими странами, а правительство Армении в любом процессе будет руководствоваться защитой и продвижением жизненно важных интересов Армении и армянства», - также отметил пресс-секретарь МИД.