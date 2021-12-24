Москва продолжит оказывать сторонам поддержку в вопросе делимитации и демаркации в соответствии с сочинскими договоренностями

Москва считает, что Баку и Ереван в целом выполняют трехсторонние договоренности, и продолжит оказывать сторонам поддержку, в том числе в вопросе делимитации и демаркации границ, руководствуясь трехсторонними договоренностями от 26 ноября в Сочи.

«В вопросе делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы мы исходим из сочинских соглашений от 26 ноября и работаем над созданием армяно-азербайджанской двусторонней комиссии по делимитации при консультативном содействии нашей страны по желанию сторон», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля об участии европейских экспертов в решении вопроса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

«В то же время мы приветствуем международные усилия, которые направлены на нормализацию двусторонних отношений. Главное при этом - учет региональных реалий, согласие Баку и Еревана, а также добавленная стоимость от этого. Со своей стороны мы продолжим оказывать и Азербайджану, и Армении всю необходимую поддержку, включая консультативную», - добавила она.

На вопросы, связанные с разблокировкой транспортных коммуникаций, сегодня Захарова также дала дипломатичный ответ, не сказав, будут ли армянские таможенные пункты установлены на железных или автомобильных дорогах, которые будут построены на территории Армении. Вместо этого она подчеркнула, что Москва фиксирует все разногласия и проводит со сторонами конкретную работу в направлении их преодоления, но предпочитает не говорить об этом, чтобы создать в регионе атмосферу доверия.

Представитель МИД РФ поздравила стороны и всех специалистов, вовлеченных в урегулирование конфликта, с Новым годом, пожелала мира, терпения, успехов в «этой трудной миссии по разрешению одного из самых сложных, длительных и кровопролитных конфликтов».

По словам Захаровой, Москва в целом довольна сторонами и считает, что и Ереван, и Баку выполняют договоренности от 9 ноября 2020 года.

Напомним, последний раз трехсторонние переговоры с участием России состоялись в Москве 1 декабря на уровне вице-премьеров трех стран, по завершении которых, однако, никаких заявлений сделано не было, хотя после трехсторонних переговоров на высшем уровне в Сочи 26 ноября президент России заявил, что о достигнутых договоренностях будет объявлено во время заседания трехсторонней рабочей группы, которая состоится в Москве. Заседание состоялось, но заявление сделано не было, а о прогрессе лидеры Армении и Азербайджана рассказали после переговоров, состоявшихся 15 декабря в Брюсселе при посредничестве президента Европейского совета.

В любом случае, в этом году у Москвы есть еще одна возможность проведения подобной трехсторонней встречи. В Санкт-Петербурге 28 декабря должен состояться неформальный саммит СНГ, в котором, согласно Кремлю, примут участие и премьер-министр Армении, и президент Азербайджана. Однако какой-либо другой информации, помимо того, что состоится подобный саммит и Никол Пашинян и Ильхам Алиев примут в нем участие, в данный момент нет.

Добавим, что по случаю дня рождения Алиева азербайджанцы сняли очередной фильм, в котором о нем говорят различные политические лидеры, в том числе и президент России. По словам Путина, иногда бывает сложно прийти к соглашению с Алиевым по ключевым вопросам, но когда это соглашение есть, есть также уверенность, что Алиев его выполнит.

Между тем, по соглашению от 9 ноября стороны должны были вернуть всех пленных. Однако по сей день в Баку остаются десятки армянских пленных, некоторые из них даже были приговорены по тяжким статьям. Точное число удерживаемых в Азербайджане армянских пленных сегодня, более чем через год после соглашения от 9 ноября, все еще неизвестно.