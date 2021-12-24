Первое заседание новоизбранного Совета старейшин Ванадзора не состоялось․ Суд наложил запрет на созыв заседания и проведение выборов мэра

Вместо открытия заседания исполняющий обязанности секретаря администрации общины Давид Акопян заявил, что партия «Просвещенная Армения» вчера подала жалобу в Апелляционный административный суд. В этом случае Административный суд наложил запрет на созыв заседания Совета старейшин и проведение выборов мэра. Ванадзор останется без руководителя до тех пор, пока Апелляционный суд не примет решение об отклонении иска либо его принятии к рассмотрению.

Участвовавшая в выборах 5 декабря в Ванадзоре партия «Просвещенная Армения», которая набрала 3,97% голосов избирателей и которой не хватило лишь 10 голосов для преодоления проходного порога, обратилась в Административный суд с требованием засчитать 12 зарегистрированных бюллетеней с неточностями как голоса в их пользу.

Административный суд отклонил иск, после чего Избирательная комиссия зарегистрировала 33 избранных члена, вручила мандаты и дала возможность созвать заседание Совета старейшин. За несколько минут до заседания на официальном сайте муниципалитета было опубликовано решение Административного суда об отмене заседания Совета старейшин и выборов главы общины.

На несостоявшееся заседание явились только 14 избранных членов Совета старейшин от блока «Мамикон Асланян» и два – от партии «Отечество». На заранее объявленное заседание не явились 9 членов от правящей партии «Гражданский договор», 5 членов от Рабочей социалистической партии Армении и 2 члена от партии «Страна для жизни».

Члены Совета старейшин от блока «Мамикон Асланян» заявили, что решение об отмене заседания стало для них неожиданностью, между тем члены Совета старейшин от других партий сказали, что узнали об этом за несколько минут до начала заседания и решили не явиться.