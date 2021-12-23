Предпраздничные премии в НС составили почти 300 тыс. долларов

Как сообщили в Национальном собрании, премии были в размере месячной заработной платы, были премированы около 700 человек, включая 107 депутатов. Общие расходы составили 142 млн драмов. Хотя законодательством подобное не предусмотрено, в парламенте сообщили, что «это традиционная 13-я зарплата».

В конце послевоенного 2020 года, например, бывший спикер НС Арарат Мирзоян наградил только аппарат НС. Экс-депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян подтвердила, что накануне прошлого Нового года депутаты не получили премий.

Депутаты парламента 8-го созыва за последние три месяца премируются уже во второй раз, предыдущий был по случаю 30-летия независимости и вновь по распоряжению Алена Симоняна. К депутатской зарплате, составляющей примерно 500 тыс. драмов, всего несколько месяцев назад было добавлено 250 тыс. драмов на депутатские расходы. В результате в этом месяце депутаты получат почти 1,2 млн драмов, что в 17 раз больше минимальной заработной платы.

Между тем, минимальная заработная плата останется неизменной - 68 тыс. драмов.

В отличие от других депутатов Национального собрания, глава парламента в следующем году также за счет бюджета получит новую машину стоимостью около 200 тыс. долларов.

Варужан Октанян считает эти расходы и практику премирования негативными

Руководитель программ антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Варужан Октанян считает эти расходы и практику премирования негативными. Он не принимает аргумент власти о том, что премии выплачиваются для того, чтобы бюджет не разворовывался, как при прежней власти.

«Это не столь уж правильно, учитывая опять-таки состояние страны, и если они действительно пришли к власти для проведения революционных реформ, им следовало бы немного сдерживать себя, то есть они думают, что революция была предпринята для того, чтобы они хорошо жили. В конце концов, это то же самое – в бюджете становится меньше денег. Если раньше это делалось незаконным способом, то теперь деньги выводятся законным способом», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Октанян.

В течение 3,5 лет выплата премий депутатам и чиновникам вызывает в обществе большой резонанс, но власть упорно не идет на официальное повышение зарплат.

Раздача премий без оценки эффективности работы неприемлема также для секретаря оппозиционной фракции «Айастан» Арцвика Минасяна.

Когда нет обоснования, возникает вопрос: нет ли более приоритетных расходов, также отметил он.

Обе оппозиционные фракции в сентябре отказались от премий, перечислив деньги на различные социальные программы. По словам Арцвика Минасяна, фракция «Айастан» еще не решила, что делать с новыми премиями, они обсудят это в ближайшее время.

Айк Мамиджанян из фракции «Честь имею» сообщил, что каждый из депутатов будет сам решать, на какую благотворительную программу и в каком объеме перечислить полученные деньги. «Эти деньги в том или ином виде мы вернем обществу», - заверил он.

Ваге Галумян из правящей фракции «Гражданский договор» критику не принимает, он за то, чтобы всем повысили зарплату.

«Считаю нормальным, что сотрудники НС получают 13-ю зарплату, и считаю нормальным, чтобы всем работающим и пенсионерам в Армении были повышены зарплаты и пенсии», - сказал он.

На вопрос, почему в таком случае пенсии не повышаются до такого размера, в котором они, например, получают 13-ю зарплату, - то есть на 100%, он ответил: «Я не смотрел, сколько мы получили».

Какой была работа парламента?

А была ли эффективной работа парламента 8-го созыва, который не проработал еще и полугода? По словам руководителя программы мониторинга НС Лусине Василян, полные наблюдения будут представлены в январе, но уже сейчас можно говорить о пассивности как проправительственных, так и оппозиционных депутатов. Законодательные изменения разрабатывались мало, в основном обсуждались инициативы правительства.

Оппозиция в основном выступала с политическими инициативами, все они были отвергнуты. Правящее большинство голосовало за все без исключения инициативы правительства. Число обсужденных законодательных изменений было очень небольшим.

«Определенно, 90 процентов инициатив приходится на правительство, инициатив депутатов было очень мало. В целом за всю вторую сессию Национальное собрание приняло около 100 законопроектов. Это один из самых низких показателей за время нашего мониторинга, продолжающегося уже несколько сессий. Были сессии, когда, например, для сравнения, парламент принимал 300 законов», - сказала Василян.

В отличие от парламентов предыдущих созывов, этот парламент не уделял много времени и обсуждению госбюджета. Главный документ будущего года был принят с рекордной скоростью: обсуждение продлилось всего несколько часов.