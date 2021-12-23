Жители Паракара обвиняют в поствыборных процессах министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна

Напряженная ситуация сегодня с утра сложилась в укрупненной общине Паракар. Причина - послевыборные страсти. На какое-то время даже была перекрыта дорога, ведущая из Еревана в аэропорт «Звартноц»․

Сторонники Володи Григоряна, одного из двух претендентов на должность главы общины Паракар, возглавляющего список партии «Страна для жизни», с утра собрались перед Домом культуры, где состоялась церемония приведения его к присяге и вступления в должность.

«Мы все собрались, чтобы порадоваться», - сказал Радио Азатутюн один из сторонников Григоряна.

Выборы в Совет старейшин Паракара завершились необычайным результатом. Всего в выборах приняли участие три силы․ Наибольшее число голосов получила «Страна для жизни» - 4 637, на втором месте оказалась правящая партия «Гражданский договор» с 2 609 голосами, на третьем - блок «Давид Минасян».

На первом заседании Совета старейшин были избраны сразу два руководителя общины. Сначала партия «Страна для жизни» своей фракцией из 10 членов избрала Володю Григоряна и удалилась. Затем на заседание пришли члены Совета старейшин от «Гражданского договора» и блока «Давид Минасян» и совместно 11 голосами избрали Давида Минасяна. Минасян и Григорян объявили себя главами общины.

Григорян действует более активно. На торжественной церемонии под аплодисменты, музыку и благословения священника Григорян поклялся честно служить общине. Затем в сопровождении единомышленников, представителей партии «Страна для жизни» Мане Тандилян и Месропа Аракеляна он двинулся к зданию администрации. Здесь его встретил полицейский кордон.

«Мне жаль, что вы так нас встречаете», - сказал Володя Григорян.

Тандилян и Аракелян попытались объяснить полицейским, что член Совета старейшин имеет право войти в здание общинной администрации.

«Вы можете письменно обратиться, мы вам ответим», - сказал в ответ заместитель начальника Армавирского областного управления полиции Андраник Согомонян.

Он несколько часов призывал написать письменное заявление, затем попытался обосновать действия полиции: «Могу вам лишь сказать, что 10 членов Совета старейшин уже уведомлены по почте о том, что дело находится в административном суде».



В Административный суд обратился блок «Давид Минасян».

Минасян в течение последних дней не дает никаких объяснений. Представитель партии Микаэл Наапетян сообщил, что они обратились в суд, оспаривая протокол первого заседания Совета старейшин, и уверены, что Григорян объявил себя главой общины незаконно.

По словам Наапетяна, представители партии «Страна для жизни» нейтрализовали конкурента и сами избрали главу общины. Он выразил надежду, что им удастся в судебном порядке отменить первое заседание Совета старейшин и созвать новое с новыми выборами главы общины.

Собравшиеся в Паракаре сторонники Григоряна имеют один общий аргумент: на этих выборах Григорян получил более 4600 голосов, что почти вдвое больше, чем «Гражданский договор» и блок «Давид Минасян», они готовы продолжить акции неповиновения, в том числе перекрывая улицы.

«Через десять минут, если вы не прекратите блокаду здания администрации, мы встретимся в другом месте», - заявила Мане Тандилян. Другим местом стал перекресток, ведущий из Паракара в аэропорт «Звартноц».

Сторонники Григоряна попытались перекрыть улицу. На какой-то момент им это удалось, но туда прибыли полицейские, которые еще утром собрались в разных частях Паракара и в особенности возле здания администрации.

Полицейские попытались подвергнуть приводу мужчину в форме сотрудника скорой помощи, уложив его на землю, хотя мужчина постоянно кричал: «Пустите, я иду». Его кое-как усадили в машину. Спустя какое-то время мужчине удалось выйти из машины.

В полиции нам сообщили, что с этого перекрестка Паракара в отделения полиции были подвергнуты приводу 7 человек - за административные правонарушения, а спустя три часа всех отпустили.

Сторонники Григоряна вернулись к зданию администрации. Здесь полицейский кордон стал еще плотнее.

Жители укрупненной общины Паракар обвиняют в поствыборных процессах у них в общине министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна. Он является жителем этой общины и, по словам жителей Паракара, хотя партия «Гражданский договор» получила на выборах только 2609 голосов, он хочет вместе с блоком «Давид Минасян» взять в свои руки управление Паракаром и 8 окрестными селами.

Кстати, эти две силы какой-либо коалиционный документ не подписывали, просто в день выборов члены фракции «Гражданский договор» проголосовали не за своего кандидата, а за Минасяна.

Это противостояние, начавшееся с раннего утра и прервавшееся лишь на короткое время во время церемонии приведения к присяге, разрешилось после полудня. Полицейские как без обоснований закрыли вход в здание администрации, точно так же без оснований и открыли его. Володя Григорян поднялся на второй этаж, перекинулся парой слов с сотрудниками администрации.

Представитель партии «Страна для жизни» Месроп Аракелян приглашает две соперничающие силы сесть за стол и обсудить ситуацию. «Надеюсь, в ближайшие дни эта напряженность будет преодолена и мы перейдем к работе», - сказал он.

Представители блока «Давид Минасян» будут ждать решения суда, избирательные споры обычно рассматриваются по ускоренной процедуре.

Григорян не будет ждать решения суда, он сообщил, что с понедельника выйдет на работу, а сегодня - все. «Мы все идем по домам», - сказал он.