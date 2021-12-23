Напряженная ситуация в Паракаре, есть подвергнутые приводу

Жители Паракара и еще 8 общин с раннего утра собрались, чтобы присутствовать на церемонии приведения к присяге избранного ими на должность главы общины кандидата Володи Григоряна, возглавляющего список партии «Страна для жизни». Церемония состоялась в 12:00.

Однако полицейские не разрешили Григоряну войти в здание администрации общины. В ответ сторонники Григоряна решили перекрыть дорогу. Есть подвергнутые приводу в полицию.

В укрупненной общине Паракар в данный момент победившим главой общины себя считают два человека - лидер блока партий «Давид Минасян» Давид Минасян и представляющий партию «Страна для жизни» Володя Григорян.

Всего в выборах приняли участие три силы․ Наибольшее число голосов получила «Страна для жизни» - 4 637, на втором месте «Гражданский договор» с 2 609 голосами, на третьем - блок «Давид Минасян».

Из этих трех сил был сформирован Совет старейшин, состоящий из 21 члена. 10 мест в нем имеет партия «Страна для жизни», 11 - две другие силы. Вчера все они должны были выбрать главу общины.

Как получилось, что были избраны два руководителя общины? Есть разные версии.

Подробности будут чуть позже.