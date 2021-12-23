Напряженная ситуация в Паракаре, есть подвергнутые приводу

Жители Паракара и еще 8 общин с раннего утра собрались, чтобы присутствовать на церемонии приведения к присяге избранного ими на должность главы общины кандидата Володи Григоряна, возглавляющего список партии «Страна для жизни». Церемония состоялась в 12:00.
Однако полицейские не разрешили Григоряну войти в здание администрации общины. В ответ сторонники Григоряна решили перекрыть дорогу. Есть подвергнутые приводу в полицию.
В укрупненной общине Паракар в данный момент победившим главой общины себя считают два человека - лидер блока партий «Давид Минасян» Давид Минасян и представляющий партию «Страна для жизни» Володя Григорян.
Всего в выборах приняли участие три силы․ Наибольшее число голосов получила «Страна для жизни» - 4 637, на втором месте «Гражданский договор» с 2 609 голосами, на третьем - блок «Давид Минасян».
Из этих трех сил был сформирован Совет старейшин, состоящий из 21 члена. 10 мест в нем имеет партия «Страна для жизни», 11 - две другие силы. Вчера все они должны были выбрать главу общины.
Как получилось, что были избраны два руководителя общины? Есть разные версии.
Подробности будут чуть позже.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии