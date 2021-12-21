Власти отказываются пояснить, почему азербайджанских военнослужащих не обменяли на армянских пленных

Это тема не для открытого обсуждения - Кочарян

Власти отказываются пояснить, почему задержанных на днях азербайджанских военнослужащих не обменяли на удерживаемых в бакинских тюрьмах армянских пленных.

Председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян заявил, что это тема не для открытого обсуждения. «No comment», - сказал он.

Он также оставил без ответа вопрос о том, почему российская сторона так же быстро не выступила посредником в возвращении армянских военнослужащих, захваченных в плен в ноябре этого года. Возвращение азербайджанцев заняло сутки, как сообщается, при посредничестве российской стороны. Спустя более чем месяц после пленения в ходе боев при Ишханасаре в плену все еще остаются 11 армянских военнослужащих. За этот период был репатриирован 21 человек.

«Проблема пленных обязательно будет решена. Если есть пленные, и если у нас будут пленные, всех надо менять на всех», - сказал Кочарян.

На вопрос Радио Азатутюн, в таком случае на кого обменяли двоих азербайджанских военнопленных, он ответил: «Я не осведомлен о деталях процесса обмена, но если пленные переданы противнику, это означает, что существует также вопрос, вытекающий из наших интересов».

В чем заключается армянский интерес, он так и не уточнил. За что армянская сторона согласилась вернуть азербайджанских военнослужащих? Кочарян сказал, что это обязательно станет известно.

Связаться с Минобороны нам не удалось, поэтому вопрос остался без ответа.

Хотя информация обсуждалась в социальных сетях и различных телеграмм-каналах, распространялись видео и фото, но о задержании или пленении азербайджанцев официальные источники примерно два дня хранили молчание.

Только после их возвращения Минобороны официально заявило, что в субботу, 18 декабря, армянские военнослужащие задержали двух азербайджанских военнослужащих, нарушивших границу. На каком участке границы это произошло, не уточнялось.

Вчера поздно вечером лишь сообщили, что они были возвращены азербайджанской стороне по гуманитарным соображениям.

Армения должна была поставить условие: все армянские пленные должны были быть возвращены в обмен на двух азербайджанцев - оппозиционный депутат

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Арам Вардеванян, считает, что Армения должна была поставить условие: все армянские пленные должны были быть возвращены в обмен на двух азербайджанцев.

По официальным данным, число удерживаемых в Азербайджане армянских пленных составляет 50, по неофициальным данным - более 100.

«В ситуации, когда столько месяцев и даже уже более года вопрос военнопленных всячески используется против Республики Армения, когда омбудсмен г-н Татоян также опубликовал доклад и последовательно заявляет об обстоятельствах - в каких условиях находятся наши военнопленные в Азербайджане, извините, но не время для гуманизма. И, кстати, гуманизм, как правило, бывает на равных условиях. Это в очередной раз беззубое поведение этих властей», - сказал Вардеванян.