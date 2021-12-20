«Я вижу возможность двигаться вперед по пути открытия эры мирного развития для нашей страны и региона» - Пашинян

Именно в этом контексте и в новых условиях премьер-министр отметил особую важность роли Службы национальной безопасности.

«Особенно сейчас, когда, по сути, в регионе складывается новая ситуация, когда правительство Армении провозгласило политику открытия эры мирного развития для региона, а это значит, что в этой новой среде поставленные перед Службой национальной безопасности задачи станут более сложными. Потому что, во-первых, политические заявления еще сами по себе не означают, что удастся их реализовать, и во-вторых, если мы будем с успехом двигаться в этом направлении, управление вызовами будет гораздо более сложным и гораздо более трудным.

Но я также хочу отметить, что после встреч в Сочи и Брюсселе я вижу возможность того, что мы можем шаг за шагом двигаться вперед по пути открытия эры мирного развития для нашей страны и региона. В любом случае, правительство Республики Армения сделает все от него зависящее, чтобы достичь прогресса в этом направлении. Но особенно в этих условиях и в этой среде Служба национальной безопасности должна удвоить бдительность, повысить эффективность своей деятельности, потому что формирование этой новой среды - очень ответственная и важная задача, которую, конечно, мы должны постараться вместе решить», - сказал Пашинян.

В Брюсселе премьер-министр Армении и президент Азербайджана провели две встречи, после чего было заявлено, что главам Армении и Азербайджана удалось достичь договоренности по вопросу железной дороги, но не автомобильного сообщения.

До этого президент Азербайджана постоянно заявлял о так называемом «Зангезурском коридоре». Пашинян в своей записи в Facebook заявил, что позиция Армении о неприемлемости «Зангезурского коридора» будет выражена на встрече с Алиевым. После встречи, однако, многие подробности так и не прояснились.

Обращаясь к вопросу Карабаха, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что на протяжении многих лет был большой разрыв между тем, что говорилось за столом переговоров, и тем, что представлялось общественности Армении.

«Мы не хотим идти тем же путем. Мы хотим на закрытых консультациях, в публичных выступлениях и за столом переговоров говорить в рамках одного и того же содержания. Мы не хотим внутри говорить одно, а снаружи - другое, а затем попадать в ловушки, созданные в результате разницы между тем, что говорится внутри и снаружи», - сказал премьер.

В новых реалиях Пашинян отметил важность работы Службы национальной безопасности и также выразил благодарность, подчеркнув, что эффективность службы повысилась, а после 44-дневной войны Армения смогла преодолеть глубокий политический, психологический кризис и кризис доверия.

«Хочу обратить внимание на то, что с ноября 2020 года внутри Республики Армения не прозвучало ни одного выстрела, и, по сути, не было гражданских столкновений, что, с одной стороны, беспрецедентно в истории стран, которые прошли через подобные ситуации, с другой стороны, подчеркивает эффективную работу ряда наших государственных органов, в том числе Службы национальной безопасности», - сказал премьер-министр.