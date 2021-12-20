Армянские вооруженные силы отошли в Сюнике «на основании письменного документа» - оппозиционный депутат

Депутат, представляющий партию АРФ «Дашнакцутюн», напоминает, что власть долгое время утверждала иное - что армянские войска отошли из Кубатлинского и Зангеланского районов, которые после войны оставались под армянским контролем, в соответствии с устной договоренностью.

«Ясно одно. Письмо, подписанное начальником Генерального штаба Вооруженных сил РА, генералом Артаком Давтяном, свидетельствует о том, что в декабре 2020 года подразделения Вооруженных сил Республики Армения и добровольческие отряды отошли примерно на 20 километров в Сюнике и 21-километровый участок дороги Горис-Капан перешел под контроль Азербайджана на основании письменного документа. Это секретный документ... я не могу опубликовать его полностью, потому что он секретный, я взял на себя обязательство не публиковать документ, содержащий конфиденциальные сведения», - сказал депутат.

Премьер-министр Никол Пашинян в своем обращении в декабре 2020 года, а затем в интервью Общественному телевидению заверил, что были устные договоренности, а уже 8 декабря этого года во время правительственного часа в парламенте опроверг свои же слова, утверждая, что соглашение было заключено в письменной форме, не пояснив, что это за документ и кем он был заключен.

«Мы не раз были свидетелями того, что Никол Пашинян говорил, что вначале было устное взаимопонимание, потом не было устного взаимопонимания, нет устной договоренности, мы сказали: подготовьте документ, на основании которого все произойдет, потом выясняется, что и письменного документа, по сути, не было. И до сегодняшнего дня у нас не было четкого ответа», - сказала член фракции «Айастан» Анна Григорян, добавив, что документ об отводе армянских войск был подписан между Вагаршаком Арутюняном и Сергеем Шойгу.

Радио Азатутюн пока не удалось связаться с бывшим министром обороны Вагаршаком Арутюняном, а депутаты правящей фракции отказались комментировать этот вопрос.