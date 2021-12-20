Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Армянские вооруженные силы отошли в Сюнике «на основании письменного документа» - оппозиционный депутат

Гегам Манукян

По утверждению депутата оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Гегама Манукяна, в декабре 2020 года вооруженные силы Армении и добровольческие отряды отошли примерно на 20 километров в Сюнике на основании письменного документа.

Депутат, представляющий партию АРФ «Дашнакцутюн», напоминает, что власть долгое время утверждала иное - что армянские войска отошли из Кубатлинского и Зангеланского районов, которые после войны оставались под армянским контролем, в соответствии с устной договоренностью.

«Ясно одно. Письмо, подписанное начальником Генерального штаба Вооруженных сил РА, генералом Артаком Давтяном, свидетельствует о том, что в декабре 2020 года подразделения Вооруженных сил Республики Армения и добровольческие отряды отошли примерно на 20 километров в Сюнике и 21-километровый участок дороги Горис-Капан перешел под контроль Азербайджана на основании письменного документа. Это секретный документ... я не могу опубликовать его полностью, потому что он секретный, я взял на себя обязательство не публиковать документ, содержащий конфиденциальные сведения», - сказал депутат.

Премьер-министр Никол Пашинян в своем обращении в декабре 2020 года, а затем в интервью Общественному телевидению заверил, что были устные договоренности, а уже 8 декабря этого года во время правительственного часа в парламенте опроверг свои же слова, утверждая, что соглашение было заключено в письменной форме, не пояснив, что это за документ и кем он был заключен.

Анна Григорян
Анна Григорян

«Мы не раз были свидетелями того, что Никол Пашинян говорил, что вначале было устное взаимопонимание, потом не было устного взаимопонимания, нет устной договоренности, мы сказали: подготовьте документ, на основании которого все произойдет, потом выясняется, что и письменного документа, по сути, не было. И до сегодняшнего дня у нас не было четкого ответа», - сказала член фракции «Айастан» Анна Григорян, добавив, что документ об отводе армянских войск был подписан между Вагаршаком Арутюняном и Сергеем Шойгу.

Радио Азатутюн пока не удалось связаться с бывшим министром обороны Вагаршаком Арутюняном, а депутаты правящей фракции отказались комментировать этот вопрос.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG