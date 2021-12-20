Пашинян с рабочим визитом прибыл в Грузию

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели премьер-министра встретил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Затем премьер-министр Республики Армения поехал в правительство Грузии, где проведет частную беседу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В Тбилиси с участием премьер-министров двух стран состоится заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.