Анкара рассматривает желание Армении наладить воздушное сообщение с Турцией – Чавушоглу

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он напомнил, что, как он сказал в своем выступлении в Великом Национальном собрании Турции, назначен специальный посланник по вопросу отношений с Арменией.

Министр добавил, что сегодня он обсудил этот вопрос со своим азербайджанским коллегой, подчеркнув, что Анкара проводит консультации и принимает совместные решения с Баку по региональным вопросам, особенно по Южному Кавказу.

Напомним, что 13 декабря глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога.

Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве своего спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча.

С армянской стороны спецпредставителем по диалогу с Турцией назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян.