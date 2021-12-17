Спикер парламента «наказал» журналистов за то, что они при его появлении не встали. Ален Симонян оказался в центре очередного скандала

Журналисты, работавшие вчера в парламенте, сообщили, что спикеру НС не понравилось то, что операторы в коридорах сидели на стульях и занимались своими телефонами. По его распоряжению стулья убрали, тем самым наказав представителей СМИ. Журналисты фактически лишились элементарных условий работы.

Журналист газеты «Аравот» Рипсиме Джебеджян недоумевает: даже если один из операторов вел себя неподобающим образом, почему из-за этого должны нарушаться трудовые права всех журналистов?

«Допустим, кто-то в Национальном собрании ведет себя неподобающим образом, почему все мы, журналисты, должны страдать из-за этого, и, к примеру, я не смогу осуществлять свою трудовую деятельность, будучи лишенной элементарных условий труда, обеспечение которых возложено на Национальное собрание», - сказала она.

Журналисты попытались получить объяснения лично от Симоняна. Последний, по словам журналиста «Аравот», сказал, что следует уважать институт Национального собрания и вставать при виде его или депутатов.

«Это требование было очень неожиданным, мы сказали, что оно просто неосуществимо. Если отбросить тот факт, что это требование является спорным с правовой и всех других точек зрения, мы просто не представляем себе рабочую ситуацию, как мы, увлеченные своими репортажами, должны каждый раз оставлять свою работу и вставать подобно секретарю комсомола, в то время как по коридорам каждую минуту проходят депутаты», - сказала Джебеджян.

Стулья были возвращены на свои места уже к вечеру. Журналисты теперь иронизируют: может быть, следует на уровне спикера НС принять новое решение с требованием к журналистам каждый раз кланяться перед Симоняном и депутатами в знак уважения к институту?

«Не исключаю, что на уровне спикера Национального собрания может быть даже принято решение, что отныне при встрече в коридоре с каким-либо депутатом журналисты, если они в шапке, должны немедленно снимать шапку и склонять голову», - сказала журналист.

Пресс-секретарь спикера парламента Цовинар Хачатрян так объяснила ситуацию: операторы сидели неподобающим образом, растянувшись на стульях, это заметил Ален Симонян и сразу приказал убрать стулья.

«Журналисты просят, если возможно встретиться с Аленом Симоняном, встреча, естественно, организуется, сюда пришли все те операторы, которые в момент прохождения спикера НС по коридору там сидели. Произошло обсуждение, говорили о поведении журналистов и операторов в целом, особенно о часто повторяющемся неподобающем и нецивилизованном сидении в коридоре. Операторы извинились за свое поведение, и вся эта дискуссия на этом завершилась», - сказала Хачатрян.

Мы спросили пресс-секретаря, нужно ли мешать работе журналистов из-за того, что кто-то как-то неправильно сидит. «То, что случилось, случилось», - ответила Цовинар Хачатрян.