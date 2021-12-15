Созванное фракцией «Айастан» внеочередное заседание парламента не состоялось

Внеочередное заседание Национального собрания, созванное оппозиционной фракцией «Айастан», сегодня не состоялось.

Утром правящая фракция в полном составе не явилась на заседание и не зарегистрировалась, чтобы заседание стало правомочным. Спустя 4 часа, установленных регламентом, так и не собрались хотя бы 54 депутата - необходимый минимум для проведения заседания. Таким образом заседание не состоялось.

Утром зарегистрировалось 30 человек. За исключением вице-спикера Акопа Аршакяна, который вел заседание, все остальные зарегистрировавшиеся депутаты были членами двух оппозиционных фракций.

На повестке дня стоял разработанный оппозицией проект заявления НС, касающийся проблем делимитации и демаркации. В нем осуждалась азербайджанская агрессия, содержалось требование к правительству не отделять вопрос делимитации и демаркации границы от права народа Нагорного Карабаха на самоопределение, была также формулировка, касающаяся письменных и устных согласий должностных лиц. Если будет достигнута договоренность, нарушающая основополагающие права Карабаха и Армении, то, согласно проекту, она изначально будет считаться недействительной.

Оппозиция продолжает настаивать на том, что предложенное заявление отвечает интересам Армении. По мнению же власти, оппозиция занимается внутриполитическими спекуляциями.

Оппозиционный вице-спикер НС от фракции «Айастан» Ишхан Сагателян высказал свое мнение о том, почему власть провалила заседание: «Это было послание международному сообществу, это было послание врагу, единая точка зрения парламента новой Армении, которая может быть точкой зрения и оппозиции, и власти. Они снова уклонились, потому что они избегают делать резкие или требовательные заявления в адрес Турции и Азербайджана. Следовательно, поскольку им нечего было сказать, они решили бойкотировать, от греха подальше».

Депутат правящей фракции «Гражданский договор», член парламентской комиссии по внешним связям Ануш Беглоян не стала скрывать, что было принято единое решение не явиться на сегодняшнее заседание.

«Заявление Национального собрания является серьезнейшим инструментом, используемым Национальным собранием как средство передачи серьезнейших мессиджей международному сообществу. И этот инструмент следует использовать для адресных, своевременных и серьезных мессиджей, мессиджей, адресованных именно международному сообществу. Однако, как видим, это заявление носит чисто внутриполитический, я бы сказала, пропагандистско-спекулятивный характер», - сказала она.

Проект этого заявления фракция «Айастан» уже второй раз пытается внести в повестку дня. Проект, получивший отрицательное заключение, должен был быть включен в повестку дня очередных заседаний путем голосования, правящие депутаты не приняли участия в голосовании, а голосов оппозиции не хватило для включения вопроса в повестку дня.

На этот раз оппозиция инициировала внеочередное заседание, которое правящее большинство фактически провалило.