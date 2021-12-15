Айк Марутян никогда не встречался с Робертом Кочаряном – пресс-секретарь

Об этом сегодня на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь столичного градоначальника Акоп Карапетян, комментируя циркулирующие в прессе сообщения.

На днях принадлежащая семье премьер-министра Никола Пашиняна газета «Айкакан жаманак» опубликовала статью «Генералы, сбившие Айка Марутяна с пути революции», в которой отмечалось, что мэр Еревана сменил лагерь и даже встретился со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Представитель возглавляемого Кочаряном блока «Айастан» Арам Вардеванян также заявил журналистам, что встречи между Марутяном и Кочаряном не было. «В целом, я думаю, что когда СМИ дают столь однозначные оценки, то отправной точкой должны быть фактические обстоятельства, а не сфера художественной литературы жанра фантастики или сказки», - заявил Вардеванян.

Отметим, что в последние месяцы ходят слухи о натянутых отношениях между Марутяном и центральной властью.