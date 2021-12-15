Брюссель предоставит экспертную и техническую помощь в делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы – Шарль Мишель

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель по итогам трехсторонней встречи с лидерами двух южно-кавказских стран.

«Основные гуманитарные вопросы должны быть решены как можно скорее – освобождение пленных, других задержанных, судьба пропавших без вести», - сказал Шарль Мишель, добавив, что ЕС будет продолжать поддерживать усилия по разминированию.

«Возобновление сообщения между Арменией и Азербайджаном и в целом на Южном Кавказе должно происходить при полном уважении суверенитета всех стран. Было решено начать восстановление железнодорожных путей. ЕС готов поддержать открытие коммуникаций в соответствии с экономической и инвестиционной программой», - сказал он.

Было принято решение об установлении прямых контактов между министрами обороны двух стран при поддержке президента Мишеля. Как считают в Брюсселе, этот механизм можно использовать для предотвращения инцидентов в будущем, чтобы «иметь положительный эффект, способствуя снижению напряженности на земле».