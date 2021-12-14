Право выдвижения кандидата на должность заместителя председателя Комиссии по обороне НС переходит к «ГД» - Андраник Кочарян

Как и на предыдущем заседании, сегодня оппозиционная фракция «Айастан» не стала выдвигать своего кандидата.

Уже несколько месяцев не решается вопрос об избрании оппозиционного заместителя председателя парламентской комиссии, не имеющей особых полномочий.

Правительство уже 14 раз проголосовало против депутата фракции «Айастан» Артура Казиняна, заявляя, что не желает видеть его на этой должности и указывая различные на это причины, в том числе то, что Казинян не служил в армии и не владеет вопросами, связанными с вооруженными силами.

Председатель комиссии Андраник Кочарян заявил сегодня, что право выдвижения кандидата переходит к фракции правящей партии «Гражданский договор».

«Скажу, что сегодня фракция «ГД» не выдвинула кандидата. Это говорит о том, что правящая фракция не хочет сразу занимать вакантную позицию, предназначенную для оппозиции», - сказал Андраник Кочарян.

Напомним, что для разрешения ситуации, когда более десятка попыток со стороны оппозиции избрать своего депутата не увенчались успехом, правительство ввело в обращение поправку к нормам закона, которая в случае неизбрания одного кандидата позволит оппозиции выдвинуть другого кандидата.