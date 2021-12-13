Встреча лидеров Армении и Азербайджана запланирована на 14 декабря в Брюсселе

Глава Европейского совета Шарль Мишель завтра в Брюсселе проведет двусторонние встречи - сначала с премьер-министром Армении, а затем с президентом Азербайджана, после чего в тот же день вечером Пашинян и Алиев сядут за стол переговоров при посредничестве Мишеля. Об этом Радио Азатутюн сегодня на условиях анонимности сообщил один из высокопоставленных чиновников Евросоюза.

Согласно этому источнику, главный вопрос повестки дня переговоров - обеспечение атмосферы взаимного доверия между сторонами.

«Сейчас мы очень усердно работаем с нашими армянскими и азербайджанскими друзьями над теми мерами, которые могут больше укрепить доверие между ними, основываясь на очень успешном запуске прямого канала связи между министрами обороны при посредничестве президента Мишеля несколько недель назад», - сказал высокопоставленный европейский дипломат, выразив мнение, что «благодаря этой прямой связи уже удалось достичь определенной деэскалации существующей напряженности».

Говоря о завтрашней трехсторонней встрече, высокопоставленный дипломат уклонился от прогнозов по поводу результатов, подчеркнув, что обсуждения все еще продолжаются.

«В данный момент предстоит еще много работы. Как вы знаете, президент Совета особенно привержен поиску выхода из создавшейся напряженности, и эта заранее согласованная встреча является важным шагом вперед в этом направлении», - сказал Радио Азатутюн высокопоставленный европейский дипломат.