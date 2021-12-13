В Ереване водители ряда маршрутов не вышли на работу, мэрия назвала это «саботажем»

«Раньше, когда я работал по плану, у меня ежемесячный доход составлял до 350 тысяч драмов (около 700 долларов), сейчас мой доход уменьшился», - сказал Радио Азатутюн один из водителей, сообщив, что сейчас идет закрытая встреча с одним из представителей городских властей.

В опубликованном сегодня заявлении мэрия Еревана отметила, что ряд маршрутов общественного транспорта не работает из-за бойкота со стороны водителей. Муниципалитет охарактеризовал этот шаг водителей как «саботаж», отметив, что он «недопустим и не может дать результатов».

Как говорится в сообщении мэрии, в настоящее время водителям общественного транспорта выплачивается чистая (с вычетом налогов) заработная плата в размере около 260 тысяч драмов за 15 дней работы.

Относительно предложения водителей вернуться к предыдущей «плановой» системе выплаты минимальной заработной платы и «левого» сбора с пассажиров, в мэрии Еревана заявили, что городские власти «настроены решительно в вопросе транспортных реформ и продолжат предпринимать последовательные шаги для оказания качественных транспортных услуг и работы в законном поле».

«В то же время мы постоянно совершенствуемся, мы улучшаем условия работы водителей», - заявили власти Еревана, подчеркивая, что они работают над исправлением ситуации и восстановлением нормальной работы транспорта.

Позже стало известно, что после встречи с представителем мэрии Еревана водители прекратили забастовку и вернулись к работе.