Армения полна решимости внести свой вклад в глобальную миссию по укреплению демократии - Пашинян

Армения полна решимости внести свой вклад в глобальную миссию по укреплению демократии, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая с речью в ходе инициированного президентом США Джо Байденом Саммита за демократию, который проходит в режиме онлайн.

«Граждане Армении не недооценивают ценность демократического управления», - сказал Пашинян, подчеркнув, что за последние три года «армяне дважды предпочли демократию авторитаризму».

«В первый раз это было в 2018 году, после ненасильственной бархатной революции и последовавших за ней свободных и справедливых внеочередных выборов, во второй раз - в 2021 году, после разрушительной войны. Армяне снова пошли на выборы, чтобы подтвердить, что мы не вернемся к прошлому. Действительно, демократия - это непрерывный труд, который находится в действии», - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр также отметил, что «мы привержены укреплению демократии в Армении посредством усиления демократических институтов».

«К 2026 году мы стремимся добиться постоянного улучшения сравнительных показателей, в частности, подняться с 50-го до 60-го пункта в Показателе качества государственного управления Всемирного банка и с 49-нр до 60-го пункта в Индексе восприятия коррупции Transparency International», - сказал он.

Самый большой вызов для Армении, по мнению Пашиняна, - это военные угрозы в отношении безопасности.

«Еще один вызов - это борьба за демократию дома. Этот вызов усугубляется, когда угрозы исходят из-за пределов наших границ. Если мы хотим восстановить привлекательность демократии во всем мире, нам необходимо объединить усилия, чтобы вместе противостоять этим вызовам. Армения полна решимости внести свой вклад в глобальную миссию по укреплению демократии, и мы надеемся, что мы не одиноки в этом», - подчеркнул он.

«Мы также считаем, что противодействие изменению климата является основополагающим элементом демократического управления, и привержены созданию энергетического сектора с низким уровнем выбросов и динамичной зеленой экономики», - добавил премьер-министр Армении.

На открытии саммита с речью выступил президент США Джо Байден, после чего начались панельные обсуждения.

В двухдневном мероприятии принимают участие руководители и представители более ста стран. В саммите также принимают участие представители неправительственных организаций и частного сектора.

В повестке дня двухдневных обсуждений стоят вопросы, связанные с противодействием угрозам демократии, борьбой с коррупцией и защитой прав человека.