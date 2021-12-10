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В результате сегодняшней перестрелки на границе с Азербайджаном у армянской стороны один убитый и несколько раненых

Здание Министерства обороны Армении в Ереване

Как сообщает Министерство обороны Армении, в результате перестрелки, начатой на границе азербайджанскими вооруженными силами сегодня днем, с армянской стороны есть один убитый и несколько раненых военнослужащих.

Информация о личности погибшего военнослужащего, а также о состоянии здоровья раненых будет сообщена позже, заявили в Минобороны.

В Минобороны также сообщили, что по состоянию на 14:30 перестрелка прекратилась.

«Ситуация находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения», - заверили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что азербайджанская сторона атаковала боевые позиции ВС Армении на восточном направлении границы. Азербайджан, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в обстреле позиций в Кельбаджаре.

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