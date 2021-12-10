В результате сегодняшней перестрелки на границе с Азербайджаном у армянской стороны один убитый и несколько раненых

Информация о личности погибшего военнослужащего, а также о состоянии здоровья раненых будет сообщена позже, заявили в Минобороны.
В Минобороны также сообщили, что по состоянию на 14:30 перестрелка прекратилась.
«Ситуация находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения», - заверили в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что азербайджанская сторона атаковала боевые позиции ВС Армении на восточном направлении границы. Азербайджан, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в обстреле позиций в Кельбаджаре.
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