Парламент отклонил законопроект оппозиции о декриминализации тяжкого оскорбления

В последние дни своей работы парламент предыдущего созыва принял закон, криминализирующий оскорбления и нецензурную брань, установив в качестве наказания штраф в размере до 3 млн драмов или лишение свободы на срок до 3 месяцев. Законопроект тогда был принят только голосами провластных депутатов.

Закон подвергся критике как со стороны оппозиции, так и правозащитных и журналистских организаций.

Недовольные этим законом местные журналистские организации считают его шагом назад и напоминают, что оскорбление в Армении было декриминализовано в 2010 году.

По словам главы Комитета по защите свободы слова Ашота Меликяна, этот закон ставит под угрозу критику в целом и ущемляет свободу слова.

Закон раскритиковала и авторитетная международная организация Freedom House, призвав власти Армении немедленно прекратить его применение. Правозащитная организация подчеркнула, что этот закон символизирует очевидное отступление от демократических норм, в том числе свободы слова в Армении.

Однако власти настаивают на том, что закон должен остаться в силе и нести превентивный характер.

«Нецензурная брань недопустима, ее свобода не имеет ничего общего со свободой слова», - подчеркнул глава парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Арам Вардеванян, в свою очередь, вчера подчеркнул, что оскорбление не должно иметь места в обществе, но должна быть критика.

По добавленной в Уголовный кодекс несколько месяцев назад статье 137.1 (нанесение тяжкого оскорбления) уже возбуждено около двух десятков уголовных дел. В основном они основаны на фактах публикаций о премьер-министре Никола Пашиняне в социальных сетях, в которых, по оценке правоохранительных органов, есть оскорбительные высказывания.

